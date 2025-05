Taryn, esfuerzo, dedicación y amor al

Desde la década de los años 80, el "hobby" conocido como "cosplay", se ha convertido en un fenómeno mundial que, cada año, acumula más y más adeptos a este arte que consiste en caracterizarse de personajes ficticios, comúnmente de alguna serie de anime o manga, videojuegos o películas.

De la conjunción de 'Costume Play ', es decir, 'juego de disfraces' o 'disfraz en acción', esta actividad invita a sus seguidores a sacar toda su creatividad para darle vida a sus personajes favoritos y, aunque para muchos es un simple pasatiempo, otros lo han llevado a un nivel profesional, llegando incluso a vivir de este arte.

Un ejemplo es el cosplayer italiano conocido como Taryn Cosplay.

Con más de 25 años de trayectoria en el mundo del cosplay, este joven que reside en Italia se ha ganado el cariño de miles, dentro y fuera de su país, pues su talento lo ha llevado a ganar reconocimiento en otros países, tal como es el caso de México.

Durante el pasado mes de marzo, Taryn estuvo de visita en la Ciudad de México para asistir al evento La Mole, donde fue invitado de honor.

Como parte de las actividades de La Mole 2025, el experimentado cosplayer convivió con cientos de fans que lo visitaron durante los tres días que duró el evento, llevándole obsequios, tomándose fotos y también algunos videos para TikTok.

El Siglo de Torreón tuvo la oportunidad de tener una pequeña charla con Taryn, donde contó un poco sobre su trabajo como cosplayer y lo mucho que significa México para él, ya que ha visitado el país en más de una ocasión.

¿Qué es lo que más te gusta de México?

Es un país hermoso, sobre todo por su cultura, pero lo que más amo es a su gente. Son tan cálidos, sus corazones siempre son tan cálidos. Siempre (venir al país) es una maravillosa experiencia.

¿Qué mensaje tienes para tus fans mexicanos?

Nunca pierdan el fuego de sus corazones. Siempre mantengan la fe en sus sueños y continúen siendo tan amigables como siempre. Los amo.

¿Cuál es tu cosplay favorito?

Tengo muchos, pero los que más me gustan son los que he hecho de One Piece y Jojo's Bizarre Adventure.

Taryn Cosplay mantiene una gran cercanía con sus fans a través de redes sociales, pues constantemente comparte las fotos que se toma con ellos en eventos.

Otro detalle por el que Taryn es bastante elogiado entre sus fans, es por la dedicación que tiene no sólo a sus trabajos de cosplay, sino a su vida fitness, pues mantiene un riguroso plan de ejercicios y dietas, los cuales también comparte en redes sociales.