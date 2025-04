Tarjeta Madre en La Laguna ¿Cuándo será el depósito?

La Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango (Sebised) informó avances en el registro de la Tarjeta Madre y las fechas de los próximos depósitos.

"Hemos avanzado mucho en el registro para la tarjeta económica, tenemos aproximadamente mil 240 registros, me informan, que finalmente ya obtuvieron su tarjeta roja y en espera de que les podemos empezar a dispersar sus recursos 2025 en cuanto a la operación de los dos tipos de tarjetas; la alimentaria y la tarjeta verde", aseguró el titular de Sebised.

Dijo que precisamente a partir del próximo lunes inició la visita a miles de domicilios aquí en la Comarca Lagunera ya que se dispersará también el apoyo alimentario como huevo y frijol y avanzando también en el tema de la pensión para discapacidad por lo cual en La Laguna se abrió un módulo de Sebised para poder traer pre registrar a las personas que sufren discapacidad permanente y que desean y necesitan ingresar a la pensión de discapacidad, mismo que se ubica en la Casa de Gobierno.

"Logramos registrar alrededor 240 personas que tienen sus requisitos su certificado de discapacidad permanente y yo tendré la próxima semana, sí me indican, en México, una reunión previa para ya ir viendo lo del convenio que va a firmar el gobierno del Estado con el Gobierno Federal para que empiecen a generarse los apoyos para los pensionados de discapacidad", señaló Payán.

En el caso de la Tarjeta Madre se comprobará supervivencia para los tres tipos de tarjeta; la tarjeta verde, que es la tarjeta de descuentos que va a traer descuentos del 50% descuento en licencias, 30% de descuento en Registro Público de la Propiedad y Registro Civil y un 20% descuento adicional en Refrendo y Plaqueo, es decir, si en enero el gobierno del Estado lanza su campaña del 15% la mujer que tenga tarjeta madre verde va a tener un 20% adicional "pero también vamos a visitar a las que van a ser incorporadas a la tarjeta gris, que es la alimentaria, y a la tarjeta roja, que a esas las estamos visitando y citando en Sebised, para que ahí el banco les aperture su cuenta, ellas ya llegamos a este tipo de beneficios y reitero fueron mil 240 las mujeres que acudieron a la Aecretaría de Bienestar a través del banco para que se les dé su tarjeta", aseguró.

Comentó que actualmente están en vías de depositar el primer apoyo, que son mil 400 pesos por bimestre y el primer apoyo se entregará a mediados de abril.

El año pasado fueron 7 mil mujeres apoyadas con Tarjeta Madre y en Gómez Palacio y Lerdo incorporaron a dos mil a quienes se les depositará su segundo apoyo el próximo lunes 7 de abril y una semana después, el 15 de abril, se depositará el primer apoyo de las que están incorporando 2025, que son mil 240 personas de Gómez Palacio.

"No se detienen los apoyos sociales y menos cuando tienen carácter humanitario, lo que sí tenemos nosotros que cuidar es no infringir la ley, que no hagamos lo que la ley no nos permite hacer, que es hacer llamados al voto, que es difundir las acciones de gobierno, tampoco lo podemos, hacer pero las visitas y los apoyos , no se van a detener", aseguró el funcionario estatal.