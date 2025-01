Tania Rincón se despide entre lágrimas de importante proyecto | Video

Entre lágrimas y con un mensaje cargado de emoción, Tania Rincón sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de un proyecto que marcó una etapa significativa en su carrera.

La conductora utilizó sus redes sociales para informar que deja el cargo de presidenta del Peluche Caligari Femenil, equipo campeón de la Queens League Américas.

"Me hubiera gustado comunicarles esto de manera personal, pero dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar, y yo sumaría que el chisme tampoco. Esto no es un chisme, es una noticia importante," expresó Rincón al inicio de su mensaje, visiblemente conmovida.

La presentadora explicó que su decisión responde a nuevas oportunidades laborales que le impedirían seguir dedicando el tiempo y compromiso que el equipo merece.

"Peluche Caligari Femenil merece una presidenta que esté involucrada al cien por ciento, como lo hice en este primer split. Fue una decisión difícil y dolorosa, pero necesaria."

Durante su gestión, Rincón destacó por su liderazgo y cercanía con las jugadoras. Desde los tryouts en Medellín hasta la gran final en el Estadio Nemesio Diez, acompañó al equipo en cada etapa, dejando una huella imborrable tanto en el torneo como en el corazón de la afición. "Gracias, niñas, por dejarme conocerlas más allá del futbol. Siempre seguiré apoyando el deporte femenil desde mi trinchera," expresó en su despedida, agradeciendo también al cuerpo técnico, a la afición y a quienes formaron parte de esta aventura.

Incluso la cuenta oficial del equipo dedicó unas palabras emotivas: "¡Tania Rincón, eres la mejor presidenta que cualquier equipo podría desear! Gracias por darnos la primera copa. Siempre serás del Peluche, y nosotros de ti."

Aunque su salida marca el fin de un capítulo importante, Rincón dejó en claro que no se despide del deporte femenil. Aseguró que nuevas oportunidades laborales están por venir, aunque no reveló detalles.

Con este cierre, Tania deja un legado que inspira a futuras generaciones dentro y fuera de la cancha, consolidando su compromiso y pasión por el futbol femenil.