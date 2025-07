Tania Rincón aclara si fue estafada por el Escorpión Dorado y Werevertumorro

Tania Rincón decidió poner fin a los rumores que apuntaban a una supuesta estafa por parte de los hermanos Montiel, conocidos como el Escorpión Dorado y Werevertumorro. A través de un video compartido en sus redes sociales, la presentadora desmintió categóricamente que Alex y Gabriel Montiel la hayan defraudado económicamente.

Las especulaciones surgieron después de que la periodista Inés Moreno señalara que Tania habría invertido cerca de un millón de pesos durante su gestión como presidenta del equipo Pelusa Caligari, en la Queens League. Según la comunicadora, ni un peso le fue devuelto y tampoco recibió parte de las ganancias, lo que habría motivado su salida del proyecto a principios de 2025.

Sin embargo, la también colaboradora del programa Hoy dejó claro que su decisión de dejar el torneo femenino, inspirado en la Kings League de Gerard Piqué, se debió a razones personales y laborales: "Tenía demasiado trabajo y ya no me era posible seguir cumpliendo con la exigencia del cargo”, explicó. También recalcó que mantener la presidencia de un equipo implicaba mucho más que solo aparecer públicamente: “Buscar patrocinadores y estar al pendiente de todo requería un compromiso importante”.

Negó rotundamente haber sido víctima de un fraude: “Es completamente falso que Alex Montiel y Gabo me hayan estafado por un millón de pesos. En su momento me despedí del proyecto por un tema personal. Fue una decisión mía y terminamos en buenos términos”, dijo, y añadió que no es justo que se use el difícil momento personal que atraviesa Alex para atacarlo.

El video fue compartido también por Alex Montiel en sus redes sociales.

Por su parte, Gabriel Montiel, Werevertumorro, reaccionó con humor a las acusaciones. En tono sarcástico, se autodefinió como un “ladrón de corazones” y hasta bromeó con traficar “peluches”. No obstante, terminó agradeciendo a Tania su aclaración y pidió al público no dejarse llevar por noticias sin verificar: “Hay quienes mienten solo por interacciones. Gracias por aclararlo, Tania. Tengan cuidado con lo que creen y de quién lo creen”.

Así, la polémica queda desmentida por la propia implicada, quien reafirma que no fue estafada y que su salida del proyecto fue completamente voluntaria.