Tan importante es el Viacrucis de Mala Noche y Lequeitio que el del Cristo de las Noas: Obispo de Torreón

Tan importantes es el Viacrucis de Mala Noche (ejido de San Pedro) o de Lequeitio (ejido de Francisco I. Madero), que el del Cerro de las Noas, dijo el obispo de la Diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán quien dijo no participará en este último, ya que habrá de encabezar el que se realiza al interior de la catedral de Nuestra Señora del Carmen, que no cuenta con representación y que considera es más “reflexivo”.

Dijo que al interior de la Diócesis de Torreón se realizan más de 100 representaciones de la Pasión y Muerte de Jesucristo y que tan importante es una como la otra.

“Son igual de importantes porque analizados desde la fe, fe humilde, fe sencilla, tan importante es de Mala Noche, el de la Pinta, Lequeitio, que el del Cerro de las Noas”, recalcó monseñor

El obispo se cuestionó que por qué se ha hecho el del Cerro de las Noas, y se respondió que tal vez porque hay personalidades que acuden, “porque hay prensa, o los actores, pero también hay muy buenas representaciones de Viacrucis, son alrededor de 100 en la Diócesis, entonces es uno más (el del Cerro de las Noas)”.

Será entonces, que monseñor partícipe este Viernes Santo a las 10:00 de la mañana, en el Viacrucis que se habrá de realizar al interior de la Catedral de Nuestra Señora del Carmen.

Por otra parte, y en relación a las vacaciones de Semana Santa que muchos de los trabajadores gozan, el obispo consideró válido que se tome como un tiempo para vacacionar, pero pidió no perder de vista el sentido de este receso que se hace en las tareas diarias.

“Yo creo que es válido pero no perdiendo de vista que es lo que hace posible que la Semana Santa sea la Semana Santa, y que haya unos días de asueto, de alguna manera celebrar este misterio de Salvación, de Redención… Celebrar de alguna manera que no sea nada más un esparcimiento y diversión por ahí donde estén ha de haber alguna celebración que si no lo está, o porque están en el campo, lean la Pasión del Señor, lleven su Biblia, no lo dejen pasar desapercibido”, fue el mensaje del Obispo de la Diócesis de Torreón.