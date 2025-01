Taller El Chanate prepara jornada cultural en homenaje a José Guadalupe Posada

Taller El Chanate prepara toda una serie de actividades para conmemorar el 112 aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada. Bajo el título ‘Intersticios. Iniciamos con el final para terminar con el principio’, este festival tendrá lugar del 20 de enero al 2 de febrero en la galería del taller que se ubica en la calle Leona Vicario casi esquina con Presidente Carranza, el Hostal Laguna Linda y Casa Kotán, en Torreón.

Las actividades comenzarán el 20 de enero a las 19:30 horas con el memorial La portentosa vida de José Guadalupe Posada. La entrada es libre y se convoca al público asistente a vestir de luto. Esto en Casa Kotán (Leona Vicario 460).

El 22, 23 y 24 de enero se realizarán proyecciones cinematográficas con películas como Pedro Páramo, Doña Lupe y El esqueleto de la señora Morales. Las funciones serán albergadas por el Hostal Laguna Linda (Galeana 476).

Para el sábado 25 de enero se ha programado la exposición Habitar el espacio, coordinada por Anahí García, montada en la galería de Taller El Chanate y que se conformará por obras de artistas residentes como Clara Meraz, Cecilia Galván, Jóskua Aguirre, Monserrat Ruiz y Tina Sugasti. Asimismo, al día siguiente se realizará un círculo de reflexiones con los creadores participantes.

El jueves 30 de enero tendrá lugar el conversatorio Resignificar la pérdida a través de la creatividad, con la participación de Laura Leticia Esterello, Liliana Fisher y Ana Cuevas. Esto en Casa Kotán.

El sábado 1 de febrero, Eliseo Ybargüen Gámez presentará su exposición individual Objets in the mirrow are closer than they are appear, la cual se inaugurará en punto de las 20:00 horas en el Taller El Chanate.

Finalmente, el domingo 2 de febrero se realizará una intervención por parte del Chanate Móvil en la Alameda Zaragoza, a un costado de la Biblioteca José García de Letona.