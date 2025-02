Lagunero que cantaba en camiones de Torreón forma dúo musical

Hace unos meses, el joven lagunero, Bilhan Morales, se hizo viral luego de que un video en donde aparece cantando en los autobuses se compartiera por todos lados en las redes sociales.

Bilhan estuvo en El Siglo en aquella ocasión y ahora volvió para hablar de su carrera y de un nuevo proyecto que está emprendiendo al lado de otro joven de la Comarca, Luis Sandoval.

Ambos, se presentaron en El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón, en donde cantaron dos melodías y hablaron de la mancuerna profesional que harán.

Morales recordó cuando se hizo viral en las redes sociales y agradeció el apoyo que le han dado los laguneros.

"Fue un gran año 2024. El video se había grabado en otras ocasiones, pero no había tenido repercusión. La gente me ha tratado muy bien y eso me permitió reafirmar que la música es lo mío".

Bilhan mencionó que el siguiente paso en su carrera es al lado de Sandoval. El dueto no tiene nombre por ahora.

"Empezamos hace un par de semanas con nuestro dúo. Vamos a seguir laborando juntos".

Por su parte, Luis mencionó que se encuentra en la música desde que era niño.

"Llevo 25 años en esto. Toda mi familia ha estado en rondallas y desde ahí viene ese amor por la música, por la bohemia. No le había prestado atención a la música como algo a lo que me quisiera dedicar hasta 2018 y desde ahí ya comencé de manera formal".

Morales informó que ya están grabando unas rolas para subirlas en sus redes sociales, una de ellas, es una versión especial de Rosa pastel, de Belanova.

"Conocí a Luis por una conocida en común. Platicamos y fui a su casa para grabar Me dediqué a perderte. Posteriormente, nos volvimos a ver ya para darle forma a nuestro dueto. Estamos grabando canciones y contenido".

Luis Sandoval comentó que muy pronto darán a conocer el nombre oficial de su proyecto, al igual que su contenido artístico.

Dupla. Bilhan y Luis están por lanzar su proyecto juntos.