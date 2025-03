Talentos de La Laguna estrenan obra de teatro

Un grupo de talentos laguneros se embarca en una nueva aventura teatral que comenzará este viernes 28 de marzo.

Creada por el artista local, Rodolfo Padilla, hoy se estrenará la obra, Guárdame un columpio, en la Fábrica de Arte a las 20:00 horas. Valeria Serrato, Hatziry González, Fernando Gávez y el propio Padilla actúan en esta historia original.

Padilla, quien estuvo en La Voz Azteca hace algunos años y tuvo como coach a Belinda" charló con El Siglo de Torreón de este trabajo que lo tiene muy emocionado y con el que espera conectar una vez más con la gente, tal y como ocurrió con, Diferente, su pasado trabajo escénico.

"Estoy muy emocionado y nervioso, es un texto muy personal. Pero siempre es gratificante ver cómo algo que antes solo estaba en mi cabeza y luego en papel, ahora cobra vida", platicó a esta casa editora.

Se sinceró Rodolfo al comentar que el guion "nació" luego de que su padre falleciera en el año 2020.

"Inevitablemente, llegaron canciones y posteriormente un solo personaje no fue suficiente para contar la historia y fue ahí donde tomó su forma actual donde dos personajes desarrollan todo lo que va aconteciendo, 'Laura' y 'Óscar'".

La trama de Guárdame un columpio toca temas tan profundos en el ser humano, tales como la pérdida y el duelo. El entrevistado mencionó de qué manera se abordan.

"En algunas canciones muy metafóricamente, pero en otras escenas si llega a ser muy crudo y real, creo que el texto hace una representación clara de ambas perspectivas de quien padece una enfermedad y de aquel que la vive en el prójimo".

De acuerdo con Padilla, la puesta en escena, en la que ambos personajes reciben una noticia que los llevará por un camino de incertidumbre, desea dejar una semilla positiva entre la audiencia.

"Como cada cosa que hago el objetivo es abrir una conversación, hacer sentir y dejar esa espinita de vivir en el presente y no dar por hecho nada".

El elenco de la obra es 100 por ciento de la Comarca Lagunera, algo que enorgullece al actor y cantante.

"Es completamente de nuestra tierra. Son jóvenes muy talentosos que se presentaron a una audición el pasado mes de octubre y finalmente fueron seleccionados", comentó y añadió cada cuándo se estarán presentando.

"Es una temporada, estaremos todos los viernes a las 8:00 de la noche, a partir de hoy 28 de marzo con un elenco alternante, incluyéndome en escena en algunas funciones".

Por otro lado, Rodolfo comentó que su anterior proyecto, Diferente, que gira en torno al autismo, le dejó un cúmulo de satisfacciones.

"Considero que Diferente me dio el empuje que necesitaba para confiar en mis textos y canciones. Finalmente sin Diferente y todo el éxito que logró no me hubiera aventado a sacar a la luz este nuevo proyecto.

"Definitivamente hay planes a futuro de volverla a montar, incluso de llevarla a escena en otras ciudades con nuevas producciones y direcciones distintas", consideró. Rodolfo Padilla mencionó que el teatro local no ha dejado de trabajar, ya que constantemente surgen propuestas.

"Creo que hay muchas compañías tanto emergentes como de tiempo atrás que siempre buscan abrirse espacios, el que existan lugares como Fábrica de Arte incentiva a que sigamos creando ahora depende del público, que ellos sigan asistiendo".

Elenco

En la obra participan:

*Rodolfo Padilla

*Valeria Serrato

*Hatziry González

*Fernando Gávez