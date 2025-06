Tala de árboles desata protestas en Torreón; autoridades niegan deforestación

Ciudadanos cuestionan en redes sociales la tala de 47 árboles y el trasplante de otros 51 como parte de la obra del Sistema Vial Abastos-Independencia, y están convocando a manifestaciones los días de mañana jueves y el sábado; autoridades municipales aseguran que se actúa con mucha responsabilidad en este tema y que no se ocasionará deforestación, sino por el contrario, se incrementará el número de ejemplares.

En la cuenta de Facebook Artefacto TRC se posteó un video donde se comenta que “es un proyecto que presume modernidad, pero comienza con el retiro o tala de 47 árboles en el bulevar Independencia”, más los 51 que serán trasplantados. Señalan que aunque existe el compromiso del Municipio de reponer con cinco árboles cada uno que se corte “la sombra, memoria y vida que daban no se reemplaza con cifras”.

Otros usuarios publicaron una invitación para acudir mañana jueves por la tarde a una manifestación pacífica, con la idea de evitar la tala de los árboles, aunque ya estas labores se llevaron a cabo en el caso de los que estaban secos y enfermos.

En respuesta a estos comentarios, el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho señaló que el gobierno municipal y estatal han sido muy responsables en este tema, y recalcó que desde los orígenes del proyecto se dijo que habría afectaciones.

“Es un tema donde hemos sido muy responsables, sí habrá afectación, no es algo que no se supiera, pero no dejemos de lado también que el mismo paso inferior sufrirá una reforestación al final, que no contempla áreas verdes como tal, pero sí en laterales, macetas y camellones se va a reforestar”, indicó el funcionario.

Resaltó que por las características de la obra es inevitable el retiro de los árboles que están en el camellón, dado que en la parte central se tiene que excavar para hacer el paso a desnivel; además, el crecimiento de las raíces puede llegar a las líneas de drenaje sanitario y pluvial que ahí se encuentran y generar afectaciones.

Aseguró que los árboles retirados del camellón del bulevar Independencia se repondrán con otros de un tallo de 1.5 y dos pulgadas y más de 2.5 metros de altura, lo que da una alta posibilidad de que se establezcan o se den adecuadamente, a diferencia de lo que ocurría hace muchos años, cuando se intentaba reponerlos con “varitas” que no crecían y se secaban.

“La actitud del alcalde siempre ha sido hacer lo mejor posible y en todos los proyectos se han puesto árboles de gran tamaño para tener alto porcentaje de supervivencia de los mismos”, señaló.

Dijo que la Dirección de Servicios Públicos ha determinado que los 51 ejemplares que sí están en condiciones adecuadas, se trasplanten a la Alameda Zaragoza, Bosque Urbano y Bosque Venustiano Carranza, así como algunos camellones.

El funcionario municipal cuestionó que algunos ciudadanos critiquen el retiro de estos árboles pero a la vez busquen hacer lo propio en viviendas, pues hay más de 500 solicitudes que han sido negadas.

Indicó también que Obras Públicas plantó más de mil 700 árboles durante la administración pasada, además de los que Medio Ambiente ha incluido en sus programas permanentes de reforestación.

Por su parte, la Dirección de Servicios Públicos dio a conocer que el desecho vegetal de los árboles retirados, será triturado y reaprovechado en composta para las áreas verdes de la ciudad.