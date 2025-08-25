Tabla de madera se impacta en parabrisas de un vehículo en Ramos Arizpe

En riesgo incluso de perder la vida estuvo una mujer este lunes, quien al circular sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, un pedazo de madera se desprendió de un camión, mismo que se impactó en el vehículo compacto que conducía.

Se trata de Carolina de 2 años de edad, quien conducía un Volkswagen Jetta, y la cual, al arribar a la altura de la empresa Stellantis, en el municipio de Ramos Arizpe, al camión que transitaba adelante de ella se le desprendió un pedazo de madera, mismo que se impactó en el parabrisas del vehículo, lo cual la obligó a frenar repentinamente.

Mientras que posiblemente el conductor del camión no se percató de lo que ocurrió, algunas personas que transitaban por el lugar si lo notaron, por lo que de inmediato solicitaron ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al lugar arribaron oficiales de Tránsito de la Policía Municipal, quienes de inmediato aseguraron la zona; mientras que paramédicos de Protección Civil Ramos Arizpe valoraron a la mujer accidentada.

Tras hacer la recomendación para trasladarla a un nosocomio, la mujer prefirió esperar al personal de la asegura a fin de que sean ellos quienes le expidan un pase médico par ser valorada por un especialista.

Finalmente, minutos más tarde el vehículo fue retirado del lugar con ayuda de una grúa y trasladado a un taller mecánico para su pronta reparación.