Suspenden excavaciones en inmueble de la colonia Mundo Nuevo

Los trabajos de excavación que se realizan en el interior de un inmueble que se localiza sobre la calle Anáhuac, entre las calle Dr. Mier, Victoria y Prolongación Puebla de la colonia Mundo Nuevo de Piedras Negras, se suspendieron y se contempla reanudarlos la próxima semana.

Hasta el momento los resultados han sido negativos, según dio a conocer Humberto Morales, trabajador social de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras.

"Se suspendieron ya las actividades, se trabajó martes, miércoles y jueves, pero sigue en resguardo de la vivienda, porque se siguen descartando más puntos", fue lo que refirió el integrante de FAMUN respecto a los trabajos de búsqueda en dicho predio.

Recordó que la propiedad es muy extensa y no se va a acabar en un día o dos, pues se está trabajando de forma minuciosa, para poder descartar la propiedad.

Señalando que no porque en un punto que les mencionan no encuentran nada, se van a ir y dejar de buscar; pues el objetivo es descartar. Explicando que, por ello, se va aperturando, "como se apertura, se cierra, si no se encuentra, se cierra".

Precisó que esta semana se suspenden los trabajos, reiterando que continúa bajo resguardo el inmueble donde realizan los trabajos de búsqueda y se espera que continúen durante la próxima semana.