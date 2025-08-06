Nacional Violencia Tamaulipas Desaparecidos Claudia Pavlovich SAT Narcotráfico

HURACÁN IVO

Surge la tormenta tropical Ivo, ¿cuándo se convertirá en huracán?

Estos podrían ser los estados afectados una vez que Ivo alcance la categoría de huracán

Surge la tormenta tropical Ivo, ¿cuándo se convertirá en huracán?

Surge la tormenta tropical Ivo, ¿cuándo se convertirá en huracán?

EFE

La tormenta tropical Ivo, el noveno ciclón de la temporada, se formó en las últimas horas en el océano Pacífico, frente a las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca, sur de México, informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo pronosticó que el meteoro crecerá a huracán de categoría 1 en la escala saffir-Simpson, el jueves al mediodía, cuando se localice a unos 335 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En un comunicado, el SMN indicó que la amplia circulación de Ivo ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en Guerrero y Oaxaca.

Precisó que a las 15:00 horas (21:00 GMT) el centro de la tormenta se localizó aproximadamente a 310 km al sureste de Acapulco y a 460 km al sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

El meteoro, apuntó el SMN, registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 35 km/h.


Las bandas nubosas del fenómeno ocasionan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero y Oaxaca (costa y norte), así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura con posibles trombas marinas en costas de Guerrero y Oaxaca.




"Las precipitaciones mencionadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que el SMN exhorta a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil", señaló la nota.




México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5. Hasta ahora se han formado ocho tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil y Henriette.


El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ivo tormenta tropical huracán

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Surge la tormenta tropical Ivo, ¿cuándo se convertirá en huracán?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404527

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx