Surge la tormenta tropical Ivo, ¿cuándo se convertirá en huracán?

La tormenta tropical Ivo, el noveno ciclón de la temporada, se formó en las últimas horas en el océano Pacífico, frente a las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca, sur de México, informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo pronosticó que el meteoro crecerá a huracán de categoría 1 en la escala saffir-Simpson, el jueves al mediodía, cuando se localice a unos 335 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En un comunicado, el SMN indicó que la amplia circulación de Ivo ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en Guerrero y Oaxaca.

Precisó que a las 15:00 horas (21:00 GMT) el centro de la tormenta se localizó aproximadamente a 310 km al sureste de Acapulco y a 460 km al sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

El meteoro, apuntó el SMN, registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 35 km/h.

Las bandas nubosas del fenómeno ocasionan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero y Oaxaca (costa y norte), así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura con posibles trombas marinas en costas de Guerrero y Oaxaca.

"Las precipitaciones mencionadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que el SMN exhorta a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil", señaló la nota.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5. Hasta ahora se han formado ocho tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil y Henriette.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.