Supervisan mantenimiento de luminarias en carretera a Ciudad Juárez

Con el objetivo de beneficiar a los miles de conductores que transitan por la carretera El Huarache – Cd. Juárez

DIANA GONZÁLEZ

Durante un recorrido de trabajo por Ciudad Juárez, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, constató los trabajos de mantenimiento de luminarias en la carretera El Huarache - Cd. Juárez.

Acompañado por el director de Obras Públicas, Marco Antonio Solís, el alcalde supervisó las acciones de alumbrado público, así como labores de limpieza, aplicación de pintura y deshierbe realizadas por personal de la Dirección de Servicios Públicos.

Martínez Cabrera giró instrucciones para que estas labores se desarrollen en tiempo y forma, con el objetivo de beneficiar a los miles de conductores que transitan por la carretera El Huarache – Cd. Juárez.

El edil adelantó que en los próximos días se contará con la visita de autoridades estatales para entregar esta y otras acciones que se realizan en esta importante comunidad.





               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Lerdo Ciudad Juárez

               


