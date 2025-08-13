Supervisan luminarias en carretera a Cd. Juárez

Benefician a miles de conductores que transitan por la carretera.
Durante un recorrido de trabajo por Ciudad Juárez, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, constató los trabajos de mantenimiento de luminarias en la carretera El Huarache - Cd. Juárez.
Acompañado por el director de Obras Públicas, Marco Antonio Solís, el alcalde supervisó las acciones de alumbrado público, así como labores de limpieza, aplicación de pintura y deshierbe realizadas por personal de la Dirección de Servicios Públicos.
Martínez Cabrera giró instrucciones para que estas labores se desarrollen en tiempo y forma, con el objetivo de beneficiar a los miles de conductores que transitan por la carretera El Huarache - Cd. Juárez.
El edil adelantó que en los próximos días se contará con la visita de autoridades estatales para entregar esta y otras acciones que se realizan en esta importante comunidad.