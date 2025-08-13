Supervisan luminarias en carretera a Cd. Juárez

Durante un recorrido de trabajo por Ciudad Juárez, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, constató los trabajos de mantenimiento de luminarias en la carretera El Huarache - Cd. Juárez.

Acompañado por el director de Obras Públicas, Marco Antonio Solís, el alcalde supervisó las acciones de alumbrado público, así como labores de limpieza, aplicación de pintura y deshierbe realizadas por personal de la Dirección de Servicios Públicos.

Martínez Cabrera giró instrucciones para que estas labores se desarrollen en tiempo y forma, con el objetivo de beneficiar a los miles de conductores que transitan por la carretera El Huarache - Cd. Juárez.

El edil adelantó que en los próximos días se contará con la visita de autoridades estatales para entregar esta y otras acciones que se realizan en esta importante comunidad.