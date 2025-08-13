Torreón Transporte público Obras Públicas Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida REGRESO A CLASES

Supervisan luminarias en carretera a Cd. Juárez

Benefician a miles de conductores que transitan por la carretera.

Benefician a miles de conductores que transitan por la carretera.

diana gonzález

Durante un recorrido de trabajo por Ciudad Juárez, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, constató los trabajos de mantenimiento de luminarias en la carretera El Huarache - Cd. Juárez.

Acompañado por el director de Obras Públicas, Marco Antonio Solís, el alcalde supervisó las acciones de alumbrado público, así como labores de limpieza, aplicación de pintura y deshierbe realizadas por personal de la Dirección de Servicios Públicos.

Martínez Cabrera giró instrucciones para que estas labores se desarrollen en tiempo y forma, con el objetivo de beneficiar a los miles de conductores que transitan por la carretera El Huarache - Cd. Juárez.

El edil adelantó que en los próximos días se contará con la visita de autoridades estatales para entregar esta y otras acciones que se realizan en esta importante comunidad.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Benefician a miles de conductores que transitan por la carretera.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406048

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx