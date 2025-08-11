Gómez Palacio y Lerdo Recolección de basura DIF Gómez Palacio CFE Gómez Palacio Lerdo

Gómez Palacio

Supervisa Ayuntamiento talleres mecánicos para prevenir la contaminación en Gómez Palacio

Supervisa Ayuntamiento talleres mecánicos para prevenir la contaminación en Gómez Palacio

Supervisa Ayuntamiento talleres mecánicos para prevenir la contaminación en Gómez Palacio

DIANA GONZÁLEZ

La Dirección de Ecología y Protección al Ambiente lleva a cabo un operativo especial de inspección en talleres mecánicos del municipio exhortando a sus propietarios a cumplir con las disposiciones ambientales vigentes.

Gustavo Acosta Vázquez, titular de la dependencia, informó que durante las visitas se verifica que los establecimientos cuenten con licencia de funcionamiento, manifiesto de impacto ambiental y plan de manejo de residuos especiales, principalmente aceites usados y materiales contaminados con este producto. Asimismo, se solicita el certificado de fumigación y el dictamen ecológico correspondiente.

El funcionario precisó que el objetivo es doble: asegurar que los negocios operen dentro del marco legal y garantizar que los desechos peligrosos —como aceites, gasolina o trapos impregnados— sean almacenados y entregados en sitios autorizados, evitando que lleguen al suelo o al agua, y representen un riesgo para la salud pública.

“Para la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, mantener a Gómez Palacio libre de contaminación es una prioridad. Estas revisiones nos permiten constatar que los residuos reciben un manejo adecuado y no se vierten a cielo abierto, lo que podría afectar el subsuelo y los mantos acuíferos”, destacó Acosta Vázquez.

Invitó a los propietarios que tengan dudas sobre los requisitos a comunicarse al número 871 354 27 09, enviando un mensaje de texto o WhatsApp, donde recibirán orientación y apoyo para cumplir con la normatividad.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Supervisa Ayuntamiento talleres mecánicos para prevenir la contaminación en Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405655

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx