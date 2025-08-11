Supervisa Ayuntamiento talleres mecánicos para prevenir la contaminación en Gómez Palacio

La Dirección de Ecología y Protección al Ambiente lleva a cabo un operativo especial de inspección en talleres mecánicos del municipio exhortando a sus propietarios a cumplir con las disposiciones ambientales vigentes.

Gustavo Acosta Vázquez, titular de la dependencia, informó que durante las visitas se verifica que los establecimientos cuenten con licencia de funcionamiento, manifiesto de impacto ambiental y plan de manejo de residuos especiales, principalmente aceites usados y materiales contaminados con este producto. Asimismo, se solicita el certificado de fumigación y el dictamen ecológico correspondiente.

El funcionario precisó que el objetivo es doble: asegurar que los negocios operen dentro del marco legal y garantizar que los desechos peligrosos —como aceites, gasolina o trapos impregnados— sean almacenados y entregados en sitios autorizados, evitando que lleguen al suelo o al agua, y representen un riesgo para la salud pública.

“Para la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, mantener a Gómez Palacio libre de contaminación es una prioridad. Estas revisiones nos permiten constatar que los residuos reciben un manejo adecuado y no se vierten a cielo abierto, lo que podría afectar el subsuelo y los mantos acuíferos”, destacó Acosta Vázquez.

Invitó a los propietarios que tengan dudas sobre los requisitos a comunicarse al número 871 354 27 09, enviando un mensaje de texto o WhatsApp, donde recibirán orientación y apoyo para cumplir con la normatividad.