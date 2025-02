Supermercados más baratos de México para la canasta básica, según la Profeco

Durante la mañanera del pasado lunes, el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, presentó un análisis sobre cuáles son los supermercados más económicos para adquirir la canasta básica.

La Profeco realizó un monitoreo de productos de primera necesidad entre los días 10 y 14 de febrero, con esto resaltaron que algunas cadenas de supermercados cumplen con con los acuerdos establecidos en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PCIC), sin embargo, otros registran varios incumplimientos.

¿Cuáles son los supermercados más baratos?

El titular destacó que las tiendas de autoservicio como Aprecio, Super Aki, La Comer y S Mar ofrecen el paquete de productos de primera necesidad por debajo de los 910 pesos mexicanos, conforme lo estipulado de PCIC.

No fue en el caso de otras cadenas reconocidas como Chedraui (96 %), Soriana (93 %), Bodega Aurrera (75 %), Walmart (73 %) y Ley (71 %), las cuales no han cumplido con este precio al 100% en sus tiendas. Para sorpresa de muchos, se indicó que H-E-B, pese a haber firmado el acuerdo, no ofrece en ninguna sucursal el paquete básico por menos de 910 pesos.

¿Qué es la canasta básica?

La canasta básica es un conjunto de productos y servicios que se consideran esenciales para el bienestar de una familia. Incluye alimentos, productos de higiene y limpieza, y otros bienes complementarios.

Elementos de la canasta básica