Super Junior regresa a México por su gira de 20 aniversario

¡La emoción es imparable! Super Junior regresa a México con su gira mundial "SUPER SHOW 10", en honor a su 20° aniversario. Los pioneros del K-pop global han confirmado dos fechas imperdibles: el 12 de octubre en el Palacio de los Deportes de CDMX y el 14 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey.

MÁS INFORMACIÓN Arrestan a fan de BTS por intentar entrar en la casa de Jungkook

La mujer fue captada por una cámara de seguridad intentando entrar a la casa del cantante

Super Junior en México: fechas y todo lo que debes saber

Aunque aún no se han anunciado los detalles de la venta de boletos, la alta demanda es casi segura. Si eres fan de esta icónica agrupación, ¡prepárate! Super Junior cuenta con una fiel base de fans, los ELF, especialmente en Latinoamérica.

Por ello, SM Entertainment, agencia representante del grupo, recomienda a los seguidores mantenerse atentos a las redes oficiales para obtener información actualizada sobre precios, preventas y puntos de venta. ¡No pierdas detalle!

Super Junior celebra 20 años de carrera a lo grande: además de su gira mundial, lanzarán su nuevo álbum de estudio Super Junior25. Este esperado disco estará disponible el próximo 8 de julio a las 3:00 AM (hora del centro de México) e incluirá nueve temas inéditos, algo que no veíamos desde The Road: Celebration en 2022. ¡Una celebración imperdible para los fans!

El título del álbum, Super Junior25, según confirmó SM Entertainment, rinde homenaje a las raíces musicales del grupo y a su trayectoria, simbolizando un ciclo que se cierra mientras agradecen a los fans por su apoyo incondicional a lo largo de los años.

Con una mezcla de nostalgia, música inédita y espectaculares presentaciones en vivo, Super Junior promete una experiencia inolvidable para sus seguidores en México y el mundo. ¿Estás listo para vivir la magia de sus conciertos y unirte a la celebración de sus 20 años de carrera? ¡La emoción no podría ser mayor!