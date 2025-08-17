Torreón Transporte público Torreón Simas Obras Públicas SISTEMA VIAL ABASTOS-INDEPENDENCIA

Autos abandonados

Suman 50 vehículos en abandono retirados de las calles

Suman 50 vehículos en abandono retirados de las calles

Suman 50 vehículos en abandono retirados de las calles

FABIOLA P. CANEDO

Debido a que causan una mala imagen en la ciudad, y sobre todo porque son motivo de acumulamiento de basura y fauna nociva para la salud, la Dirección de Inspección y Verificación ha retirado 50 vehículos que se encuentran abandonados en la vía pública en este año.

Pablo Fernández Llamas, director de la dependencia, informó que esta problemática aún permanece en la ciudad, por lo que genera algunas incomodidades para los vecinos.

“Son vehículos que ya no son de utilidad y que por años se encuentran fuera de circulación”, preciso.

Por lo tanto, el director resaltó la importancia de mantener las calles libres de estos vehículos que en ocasiones llegan a obstruir la vía pública, dificultando el paso de los peatones e incluso se prestan para servir como escondites para actividades ilícitas.

Dentro de los aspectos que la dependencia contempla para evaluar si la unidad debe ser retirada de la vialidad, es que presente un estado de abandono como: llantas ponchadas, acumulamiento de basura, falta de autopartes, oxidación, placas antiguas, entre otras.


El funcionario detalló que luego de que se confirma, se tiene que iniciar con el procedimiento del retiro de la unidad, se le notifica de manera oficial al propietario que tiene un plazo de 36 horas para retirarlo, en caso de no cumplir con el tiempo establecido, se procederá mediante una grúa el retiro para ser trasladado hacia el corralón municipal.


En caso de que el propietario desee recuperar su vehículo, tendrá que pagar una infracción que oscila entre los 3 mil pesos, más los cargos que se generó durante el tiempo que permaneció en el corralón municipal.


El funcionario exhortó a la población a que realicen el reporte de aquellas unidades en abandono al número 073, en el área de Atención Ciudadana, o bien enviando un mensaje al número de WhatsApp 8719737995, al cual deberán incluir la ubicación del lugar donde se encuentra el inmueble, fotografías y una breve descripción del vehículo.


Resaltó que estas acciones buscan mantener las calles libres al tránsito tanto peatonal como vehicular, en apego a los reglamentos y alineados al eje de Seguridad y Orden de la administración municipal.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Basura Contaminación Autos abandonados

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Suman 50 vehículos en abandono retirados de las calles


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407136

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx