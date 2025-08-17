Suman 50 vehículos en abandono retirados de las calles

Debido a que causan una mala imagen en la ciudad, y sobre todo porque son motivo de acumulamiento de basura y fauna nociva para la salud, la Dirección de Inspección y Verificación ha retirado 50 vehículos que se encuentran abandonados en la vía pública en este año.

Pablo Fernández Llamas, director de la dependencia, informó que esta problemática aún permanece en la ciudad, por lo que genera algunas incomodidades para los vecinos.

“Son vehículos que ya no son de utilidad y que por años se encuentran fuera de circulación”, preciso.

Por lo tanto, el director resaltó la importancia de mantener las calles libres de estos vehículos que en ocasiones llegan a obstruir la vía pública, dificultando el paso de los peatones e incluso se prestan para servir como escondites para actividades ilícitas.

Dentro de los aspectos que la dependencia contempla para evaluar si la unidad debe ser retirada de la vialidad, es que presente un estado de abandono como: llantas ponchadas, acumulamiento de basura, falta de autopartes, oxidación, placas antiguas, entre otras.

El funcionario detalló que luego de que se confirma, se tiene que iniciar con el procedimiento del retiro de la unidad, se le notifica de manera oficial al propietario que tiene un plazo de 36 horas para retirarlo , en caso de no cumplir con el tiempo establecido, se procederá mediante una grúa el retiro para ser trasladado hacia el corralón municipal.

En caso de que el propietario desee recuperar su vehículo, tendrá que pagar una infracción que oscila entre los 3 mil pesos, más los cargos que se generó durante el tiempo que permaneció en el corralón municipal.

El funcionario exhortó a la población a que realicen el reporte de aquellas unidades en abandono al número 073, en el área de Atención Ciudadana, o bien enviando un mensaje al número de WhatsApp 8719737995, al cual deberán incluir la ubicación del lugar donde se encuentra el inmueble, fotografías y una breve descripción del vehículo.