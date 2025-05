Suman 268 incendios forestales en Durango, sequía y altas temperaturas han elevado riesgo

Las altas temperaturas y las condiciones de sequía que se registran en la entidad han elevado significativamente el riesgo de incendios forestales, por lo que las autoridades redoblan esfuerzos para evitar que el fuego se propague.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Arturo Galindo Cabada, informó que, en lo que va de la temporada, se han registrado 268 incendios forestales en Durango, con una afectación aproximada de 50 mil hectáreas.

"Actualmente tenemos cinco incendios activos en los municipios de Tamazula y Mezquital", señaló.

Galindo Cabada explicó que el combate al fuego se complica aún más en zonas alejadas, donde las condiciones son adversas.

"Por un lado está la sequía, y por el otro, el terreno de difícil acceso, sobre todo en Tamazula. Esto ha hecho que se incremente tanto el número de incendios como la superficie afectada. Hay que decirlo: la mayoría de estas áreas están cubiertas por zacatal y arbustos. Sin embargo, eso no deja de ser una preocupación para nosotros", precisó.

Pese a ello, indicó que hay suficientes brigadistas y que se cuenta con el apoyo de personas del ejido, así como de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. No obstante, la complicada orografía en ciertas regiones impide en muchos casos el acceso terrestre .A esta dificultad se suma la falta de una aeronave especializada para el combate aéreo de incendios. Si bien el helicóptero del Gobierno del Estado está disponible, no está equipado para apagar fuego.

"El helicóptero que tenemos no es para combatir incendios, sino para trasladar brigadistas, planear estrategias desde el aire y llevar víveres. En cuanto al helicóptero que podría habilitar la Federación, hasta el momento no se encuentra disponible. Se evalúan diversos factores como el tipo de incendio, la cercanía de fuentes de agua y otras condiciones. Por ahora, se ha determinado que no es viable utilizarlo en esta zona", explicó el funcionario.