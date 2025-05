Subdelegada de Bienestar, rechaza postura de su suplente que se sumó al proyecto de Susy Torrecillas

Luego de que referentes de Morena anunciaran su adhesión al proyecto de la candidata a la presidencia de Lerdo por la alianza Unidad y Grandeza (PAN- PRI), Susy Torrecillas, la ex regidora del Ayuntamiento y ahora subdelegada de Bienestar en la región de Gómez Palacio, Violeta Quetzal Jacobo Ramírez, manifestó en su breve video que colgó en sus redes, que no coincide con las declaraciones ni acciones de quien la supliera en la regiduría y quien fue de las que se sumó a dicho proyecto.

Fue Dora Delia Hernández Esparza, quien fuera suplente de Jacobo Ramírez tras solicitar su licencia por tiempo indefinido en el mes de marzo de este 2025, y quien junto con otros referentes de Morena quienes anunciaron su adhesión al proyecto de Torrecillas al igual que una veintena de líderes y fundadores del movimiento en Lerdo.

“Mi nombre es Violeta Quetzal Jacobo Ramírez, y respecto a la conferencia de presa que hubo hoy (martes) en la mañana en la que mi suplente se manifiesta a favor del proyecto del PRIAN, si quiero dejar en claro que yo no coincido con sus declaraciones, yo no coincido con su pensamiento y mucho menos con su actuar, yo no soy parte de ese grupo”, publicó en sus redes el martes por la tarde.

En el video de menos de un minuto de duración, Jacobo Ramírez de forma enfática expuso: “Nunca respaldaré ese tipo de proyectos. Mi posición siempre ha sido muy clara desde el principio yo trabajé por el Proyecto de Nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente por el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum”.

Y agregó: “Actualmente me desempeño como subdelegada de Bienestar en el estado de Durango y coincido plenamente en este proyecto”.