Stephano Carrillo es presentado como nuevo refuerzo del FC Dordrecht

Stephano Carrillo, joven delantero mexicano de 19 años, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del FC Dordrecht, institución que le dio el voto de confianza para continuar su carrera en Europa.

Luego de un complicado debut y muy pocos minutos con el primer equipo del Feyenoord, el atacante fue prestado al equipo filial de segunda división, con el objetivo de mejorar su adaptación y, con ello, buscar volver a la Eredivisie.

Carrillo, quien en México vistió la camiseta de Santos Laguna, sumó tres encuentros con el primer equipo y seis con el sub-21, donde anotó dos goles; datos que motivaron la búsqueda de un mejor escenario para su desarrollo.

El seleccionado mexicano, quien jugó el Torneo Maurice Revello, estará ahora bajo las órdenes de Dirk Kuyt, exjugador del Liverpool, quien tendrá la misión de trabajar en la mejor versión del mexicano para su regreso a la máxima categoría.

La nueva escuadra de Stephano se encuentra a 15 minutos de Róterdam, una ubicación estratégica que le permitirá al jugador seguir siendo observado de cerca por gente de la Eredivisie.

El equipo neerlandés pagó cerca de tres millones de dólares por el 85 % de sus derechos federativos, una cifra que buscarán hacer valer con una oportunidad de oro, con miras a un regreso lleno de calidad y experiencia.