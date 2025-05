Stephano Carrillo es aconsejado por leyenda de Países Bajos en Feyenoord

El canterano de Santos Laguna actualmente vive una etapa en el Viejo Continente que lo ha ayudado a mejorar como jugador.

Stephano Carrillo tuvo en este 2025 un cambio radical en su carrera como futbolista, pues el canterano de Santos Laguna viajó a tierras europeas para vivir una etapa con el Feyenoord, equipo de Países Bajos del cual Santiago Giménez es leyenda antes de fichar para el Milán.

Al igual que con "El Bebote", Carrillo ha estado recibiendo consejos de una leyenda del futbol de dicho país, nada más ni nada menos que de Robin Van Persie, el nacido en Cuencamé, Durango señaló que el exdelantero lo ha ayudado a mejorar tanto en la cancha como en su madurez futbolística.

"Me ha ayudado bastante", Stephano Carrillo sobre Van Persie

El exdelantero de Santos ha tenido cambios por la estrategias mostradas en Países Bajos, no obstante, tanto en la Sub-23 como en el equipo mayor, Carrillo ha logrado destacar y responder junto con la plantilla, por lo que agradeció al histórico "10" del país europeo.

"Hablando del futbol, yo creo que es alguien más inteligente jugando, he aprendido demasiado del staff de los jugadores de edad que es, créeme que jugadores de alta calidad y hablando del staff pues Robin Van Persie imagínate, él me ha ayudado bastante y creo que he mejorado mucho gracias a él y bueno eso es".

Carrillo tuvo conversaciones con Javier Aguirre

El ex Guerrero ha estado trabajando junto a la Selección Mexicana mayor, este señala que ha tenido un par de pláticas con Javier Aguirre donde le ha dado consejos para potenciar su presencia en las canchas.

"En estos días que algunos compañeros y yo hemos entrenado con la mayor, he tenido algunas palabras con Aguirre, muy poco, pero también me da consejos que él me ve, creo que también ya me ha visto antes y pues cosas que puedo mejorar y nada más eso en general".