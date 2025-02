Soy una mejor persona desde que tomo terapia: Miguel Ángel Ramírez, alcalde de Matamoros

“Soy una mejor persona desde que tomo terapia, en todos los aspectos”, dijo Miguel Ángel Ramírez López, presidente municipal de Matamoros, en el marco de la conferencia Cómo Gestionar el Estrés Escolar, que se ofreció a jóvenes de Preparatoria por parte de profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) unidad Saltillo.

En su mensaje, el alcalde matamorense autonombrado “Charro”, reconoció, que durante la crisis de desabasto de agua que sufrió al ciudad en el 2023, le generó una serie de problemas psicológico como la ansiedad, que incluso dijo, le hacían sentirse observado y señalado por la ciudadanía.

“Ya se han de imaginar el coraje que les da cuando no tienes agua, puede haber un bache, puede estar una apagada, una luminaria pero cuando no hay agua es muy complicado para ustedes… De manera inmediata culpan a Charro, al presidente municipal, en ese momento fue lo más complicado para mí. Les comparto, me daba hasta pena salir a la calle porque me sentía observado, y eso me generó una crisis de estrés muy grande y me acuerdo que una vez que fuimos a Saltillo al Congreso a gestionar un tema de Banobras, el recurso… y ese día llegué a la casa y de la nada me solté llorando, yo creo que traía muchas emociones que tal vez no había podido sacar. Ese día lloré más que cuando mi papá murió. Y entonces estaba la mamá de Pablo y dijo ‘ve con un psicólogo, te hace falta que tomes terapia, ya no puedes más con esta situación”, y yo dije ‘yo con un psicólogo a que chingados voy a ir si no estoy loco, nada más es un tema que se siento más’“, compartió.

Con humildad dijo, aceptó y desde hace más de un año, cada semana acude a terapia., “Lo hago público porque no tenemos por qué avergonzarnos de ir a terapia con un psicólogo, a mi la verdad, soy una mejor persona desde que tomo terapia, en todos los aspectos. He aprendido a cómo comunicarme con mi hijo Pablo y con mi hijo Miguel Ángel, he aprendido a cómo ser más eficiente como presidente municipal, he aprendido a ser mejor persona… si a mi me dicen que si recomiendo ir a terapia, yo les digo que sí, que se están perdiendo de una gran herramienta que les va a servir para toda su vida”.

Fue así como dio inicio la charla, que se ofreció en la cancha Rodolfo Ayub por parte de la Facultad de Psicología y organizada por el DIF Municipal.

En representación del rector, Octavio Pimientel, el coordinador de la Extensión Universitaria compartió que la charla forma parte de un proyecto que tienen de Salud Mental dirigido a estudiantes por parte de estudiantes.

“Este proyecto lo comenzamos a emprender en nuestras preparatorias en toda la Universidad, que se llama “Mente Sana, Lobo Contento”, donde nosotros con los estudiantes y maestros les platican de estudiante a estudiante cómo gestionar sus emociones de la ansiedad y el tema del estrés que tienen, que ha sido de mucho éxito”, compartió.