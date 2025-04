'Soy un ganador' 'Soy un ganador'

Los "aplausos" cesaron el pasado domingo cuando Memo Ríos salió de MasterChef Celebrity: Generaciones. Su partida fue muy emotiva, tan es así que varios de sus compañeros, entre ellos, Luis Fernando Peña, no pudieron ocultar su tristeza.

El comediante tiene sentimientos encontrados y, aunque no pudo avanzar en la competencia, se siente satisfecho con lo que logró, así lo hizo saber en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Ha sido una experiencia muy grata. Recuerden que, 'Santo que no es visto, no es venerado', así que esto me sirvió mucho para impulsar mi carrera entre las nuevas generaciones o quienes no me conocían", mencionó.

Ríos privilegió al programa al calificarlo como "distinto" de los demás, ya que no ahonda en los defectos o debilidades personales de los participantes, ni fomenta la violencia, algo que entró en congruencia con su carrera, la cual se ha basado en el humor sano y blanco.

"Es un show que no se inspira en la falta de respeto o en mostrar la miseria humana. Es un evento donde hay que mostrar tus aptitudes culinarias y, en mi caso, aproveché para introducir esas chispas de humor en los momentos adecuados. No sabía nada de cocina, tuve que leer libros, prepararme.

"Yo he tratado de estar en nichos en donde no pertenezco, me vería muy mal haciendo cosas que no me dieran felicidad. Entré a este programa para divertirlos a todos ustedes y con lo que no contaba, es con todo el cariño que recibí de los participantes y el público. Creo que soy un ganador con este MasterChef y me considero afortunado de haberle dicho que sí a la producción".

Para Ríos fue muy complicado despedirse de sus compañeros, en especial de Peña o de Ofelia Medina, ya que hicieron una gran amistad que espera perdure con el paso del tiempo.

"Esas lágrimas que vi me conmovieron bastante. Me pudo verlos así, ya que aprendí de todos y los quiero. Aprendí en demasía de estrellas como Medina. Leslie me felicitó por haberme metido en algo que desconocía (la cocina)".

Tal y como ocurrió con Rosa Gloria Chagoyán, fue un platillo de pescado lo que llevó al comediante a dejar el reality show.

"Fue en el último reto que era de pescado. Me pareció bastante difícil, una parte me salió bien por pura gracia del Espíritu Santo, pero lo demás se me quemó. Y fíjense yo como pescadito a cada rato, en mi dieta no figura la carne roja".

Pero, "mientras son peras o son manzanas", lo cierto es que a Ríos ya le empezó a dar frutos esa semilla de la gastronomía que le dejó el proyecto de TV Azteca.

"Ya sé hacer huevos revueltos, chiles poblanos y otros platillos. Me siento feliz y les subrayó algo... la cocina merece todo nuestro respeto", manifestó y enseguida agradeció a la televisora que lo haya requerido en MasterChef Celebrity: Generaciones.

"Doy gracias a Dios de haber estado en MasterChef. Siempre estoy dispuesto a enfrentar obstáculos. No sé cuánta vida me quede, el chiste es vivir siendo feliz y a mí me fascina desafiarme y ver a dónde más puedo ir. Así es la vida de Memo Ríos".

Y justo, antes de colgar la llamada telefónica, el artista mencionó que desea con ansias volver a la Comarca Lagunera.

"Tengo muchas ganas de regresar allá con ustedes. La Laguna es una plaza magnifica para mi sentido del humor", resaltó.