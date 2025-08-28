Deportes Emilio Fernando Alonso Boxeo profesional Algodoneros del Unión Laguna US Open Liga MX

Sorteo de la Champions League 25/26 arroja espectaculares encuentros

El nuevo formato arranca el 16 y 17 de septiembre con duelos imperdibles como Real Madrid vs Manchester City, Barcelona vs Liverpool y Bayern Múnich vs PSG

La segunda edición de la UEFA Champions League bajo el formato de liga ya tiene cruces definidos para la primera fase. La edición 2025/26 del torneo de clubes más importante del mundo tendrá interesantes choques en la fase de liga.

Los 36 equipos participantes fueron divididos en cuatro bombos diferentes según su coeficiente UEFA. Los clubes enfrentarán a dos conjuntos de cada bombo, dando así un balance a los calendarios de todos los participantes.

Está restringido que dos clubes de un mismo país se enfrenten en la primera fase, lo que vuelve más complicado el armado del calendario. La edición 2025/26 cuenta con duelos imperdibles como el del Real Madrid ante el Manchester City, el Barcelona contra Liverpool y el Bayern Múnich ante el campeón defensor: Paris Saint-Germain.

A la fase de eliminación clasificarán los ocho mejores equipos, según la tabla de posiciones. Estos avanzarán a octavos de final de manera automática, mientras que del lugar 9 al 24 disputarán un playoff a ida y vuelta por los sitios restantes. Solo ocho equipos quedarán eliminados en la fase de liga.

El torneo empieza este 16 y 17 de septiembre con los primeros duelos de la edición 2025/26 de la UEFA Champions League.


