Sorprenden a sujeto en casa ajena en Gómez Palacio

Un sujeto fue detenido en la ciudad de Gómez Palacio tras ser sorprendido en el interior de una casa ajena, se informó que días antes le había pedido el baño al propietario.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 15 de agosto del año en curso en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Carmelitas de la ciudad de Gómez Palacio.

El hoy detenido fue identificado como José “N” de 32 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Nueva Aurora de la ciudad de Torreón.

El afectado, un hombre de 46 años de edad, arribó a su casa y notó que un vidrio se encontraba dañado y que había una persona en el interior.

De inmediato llamó al sistema estatal de emergencias 911 para solicitar la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad.


Elementos de la Policía Estatal que realizaban recorridos de protección y vigilancia por la zona, como parte del “Operativo Dragón”, arribaron al lugar.


Tras recibir la autorización para ingresar al lugar, de inmediato realizaron la detención de José “N”.


La víctima reconoció al hombre como quién le había solicitado el baño en días pasados para asearse.


El sujeto aprovechó que conocía la casa y que el propietario no se encontraba presente para ingresar a la misma.


Por lo anterior fue trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, donde quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público del fuero común en turno, por los delitos que le resulten.


Finalmente, la parte afectada deberá acudir ante la instancia en mención para interponer la denuncia correspondiente y se le de seguimiento al caso.


               
               


               

               
               

               
               
               
