“Somos mucho pueblo para una sola familia”: Flora Leal en arranque de campaña de Lerdo

En punto de las 19:00 de este miércoles, la Plaza de Toros Alberto Balderas recibió a cientos de simpatizantes que se congregaron para el arranque de campaña de Flora Leal, candidata a la alcaldía por la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Con la plaza de toros abarrotada tanto por dentro como por fuera, el acto dio inicio formal a las 19:30 horas, en medio de vítores de “¡Presidenta, presidenta!”, ondeo de banderas y carteles provenientes de distintos municipios que manifestaban su respaldo a Flora.

El evento estuvo arropado por la presencia de destacadas figuras nacionales y estatales de la coalición: Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena; Carolina Rangel Gracida, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional; Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización; José Refugio Sandoval, secretario de Acción Electoral del PVEM; y Gerardo Villarreal Solís, presidente estatal del Partido Verde.

Gerardo Villarreal Solís, presidente estatal del Partido Verde, calificó el evento como “un momento que marcará la historia de Lerdo” y aseguró que Flora Leal representa una verdadera posibilidad de cambio para el municipio.

“Flora, eres una digna representante de la cuarta transformación. Hace un año comenzaste como candidata a diputada local y ahí comenzó el cambio. Este 2024 el ‘ya mérito’ se va a convertir en un ‘ganamos por mucho’”, declaró.

El dirigente sostuvo que la ciudadanía ya no quiere herencias políticas ni figuras recicladas: “Lerdo ya no quiere que se hereden los cargos, quiere que gobierne la gente de Lerdo. Por eso estamos obligados a cerrar filas contigo, Flora”.

Durante su intervención, Luisa María Alcalde destacó el crecimiento del movimiento en Durango, recordando cómo en 2019 Morena apenas conquistó tres municipios, cifra que creció a 18 en 2022 y se consolidó en la elección presidencial de 2024, cuando Claudia Sheinbaum obtuvo el 58% de los votos en Lerdo.

“Hace apenas unos años no nos hubiésemos imaginado este crecimiento. Hoy esta plaza está llena, y eso habla del hartazgo, pero también de la esperanza. Aquí la gente sabe bien lo que representan el PRI y el PAN: corrupción, privilegios y nepotismo”, señaló. “Hoy, desde Morena, decimos fuerte y claro: fuera el nepotismo de la política”.

Alcalde enfatizó que Lerdo es un ejemplo de resistencia frente a las prácticas de herencia del poder: “Aquí el actual alcalde quiere dejar a su esposa como sucesora. Pero la gente ya despertó”.

Flora Leal tomó el micrófono para dirigirse a la multitud que le respondió con aplausos y gritos de apoyo. “No vengo del privilegio, no vengo del compadrazgo ni de los intereses ocultos. Vengo de la lucha por las causas justas”, expresó la candidata.

Afirmó que su propuesta no se basa en discursos vacíos: “Un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Que sirva a la gente, no a los de siempre”.

Leal aseguró que la lucha no será sencilla, pero confía en la organización del pueblo: “Sabemos que quienes se han beneficiado del poder no lo soltarán fácilmente. Vendrán ataques y calumnias, pero no nos detendrán porque lo que nos mueve es el amor a Lerdo”.

“Con tristeza hemos visto cómo unos cuantos se han apropiado de Lerdo, lo han tratado como si fuera suyo. Pero están equivocados: somos mucho pueblo para una sola familia”, sentenció.

Finalmente, la candidata agradeció el respaldo de las dirigencias de los partidos aliados y de figuras como Carolina Rangel y Andrés Manuel López Beltrán, a quienes reconoció como parte del relevo generacional que ha fortalecido el movimiento.