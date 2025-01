Solventa municipio de Torreón observaciones de la ASE por más de 324mdp

Óscar Gerardo Luján Fernández, tesorero municipal de Torreón aseguró que el ayuntamiento ya solventó las 20 observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila al ejercicio fiscal 2023, por un valor total de 324 millones 791 mil 376.74 pesos.

El funcionario dijo que las irregularidades en la cuenta pública fueron de forma y no de fondo y que para él, no tienen consecuencias graves, aunque habrá qué esperar la respuesta del órgano fiscalizador superior respecto a las evidencias presentadas por el Municipio.

“Son los procedimientos normales, realmente, nos hicieron algunas observaciones y estamos en espera de lo que sigue, realmente, como yo lo he comentado con otros colegas, para mí son puras observaciones de forma, que realmente no repercuten o no tienen consecuencias más graves, para mí pero pues ya esperemos a ver qué dice la ASE. Son de forma, los servicios se prestaron, los activos se compraron, están en uso, son visibles, ahí están, son formas”, comentó.

Cabe señalar, que, con motivo de la fiscalización superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2023, la ASE llevó a cabo una auditoría de Cumplimiento y una de Cumplimiento en Inversión y Obra Pública al municipio de Torreón.

De conformidad con el artículo 51, fracción V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se detallaron por auditoría, las observaciones no solventadas por la entidad durante el plazo legalmente establecido para tal efecto, por un valor de 329 millones 562 mil 041.21 pesos. Y como resultado de la auditoría número ASE-04764-2024 se desprendieron 20 observaciones que contienen hechos en los que se advirtieron irregularidades por los 324 millones de pesos ya mencionados. La Auditoría Superior les otorgó un plazo de 40 días para que se comprobaran los recursos que derivaron de las observaciones.

A finales de diciembre del año pasado y durante la pasada administración municipal de Román Cepeda, el tesorero detalló que las observaciones en la cuenta pública estaban dentro de la normalidad y que, corresponden por lo general a dudas que los auditores tienen sobre algún trámite de contratación, nómina, o proveedores, que son sujetos para su aclaración dentro del plazo que emite el propio órgano. Dijo que lo mismo sucedió durante la revisión de la cuenta pública de 2022 y que fueron explicadas todas las observaciones, incluyendo las que fueron turnadas al órgano de control interno.