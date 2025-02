Solicitud de información no fue la adecuada; síndica municipal de Matamoros

Para la síndica Lesli Domínguez, el resultado poco favorable que se obtuvo de la evaluación que realizan los organismos que conforman Regidor MX Laguna al segundo semestre 2024 al Cabildo de Matamoros junto con el de Torreón, fue por la falta de información que dijo, se solicitó de forma inadecuada, pues aseguró que se da cumplimiento al Código Municipal.

Dentro de las observaciones que se hicieron al Cabildo de Matamoros, está el que no fue posible contabilizar las participaciones efectivas a voz propia y los proyectos presentados a título personal por los regidores, puesto que no se hicieron públicas las sesiones de Cabildo en esta ciudad.

Sobre el hecho, la síndica, quien en la pasada Administración se desempeñó como décimo séptima regidora, por lo que reconoció que sí aplica en ella dicha crítica;

En ese sentido, compartió que la solicitud de información que se le hizo en su momento, fue a través de su red social de Facebook, lo que consideró como un medio informal.

“A mí en lo personal me llegaban por vía Facebook, considero una manera informal de hacerlo, yo no recibí una llamada, yo no recibí un correo, a mí me llegaba no sé por qué por mis medios o por mis redes sociales la solicitud de información; entonces yo no la proporcioné en su momento porque no me parecían los medios indicados o correctos”, recalcó la síndico.