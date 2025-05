SNTE presentará propuesta para reformar la Ley del Issste

En el marco de la LIX sesión extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, el secretario general Alfonso Cepeda Salas dijo que se analizó la respuesta del Pliego Nacional de Demandas 2025 y los retos pendientes. El también senador por Morena, destacó el reconocimiento que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho del SNTE como representante legal y legítimo del magisterio nacional y con el que se llevan a cabo las negociaciones salariales, prestacionales y de condiciones de trabajo.

Según dijo, se obtuvieron grandes acuerdos, sin estridencias y mediante procesos de diálogo. Sin embargo, indicó que queda pendiente el tema de las pensiones “del que no quitaremos el dedo del renglón. El SNTE tiene un buen presente y tendrá un mejor futuro”.

Comentó que “es una utopía pensar que una ley como la del ISSSTE pueda abrogarse, pueda derogarse, eso significaría volver a construir toda la ley con los 21 seguros que presta el ISSSTE, tenemos que hablar de reforma, de reforma a lo que nos interesa y que es particularmente el tema de pensiones y jubilaciones. No vamos a claudicar con la reforma a la ley del ISSSTE. Sí se puede y tenemos que demostrarlo. No con aspavientos, no con protestas; con argumentos sólidos”.

Algunos de los servicios, seguros y prestaciones del ISSSTE son: atención médica preventiva, curativa y de maternidad; seguros contra riesgos de trabajo, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez y vida; adquisición de casa habitación, reparación o mejoras de vivienda y ampliación de vivienda; préstamos personales, especiales y para pagos de pasivos, así como extraordinarios para damnificados por desastres naturales; servicios funerarios, entre otros.

Cepeda Salas, recordó que el Sindicato elaboró una propuesta seria para las pensiones, la cual está fundamentada con expertos, con estudios actuariales y corridas financieras, así como con perspectiva en términos presupuestales para la Federación. Indicó que en los próximos días se estará presentando a todas las personas agremiadas de la organización sindical.

En esta reunión, el pleno aceptó, por unanimidad, el incremento salarial del 9 por ciento, retroactivo a enero, más el 1 por ciento a partir de septiembre otorgado por el Gobierno Federal.

Asimismo, tanto el dirigente nacional, como el Colegiado Nacional de Finanzas presentaron su respectivo informe de actividades, del periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025. Ambos fueron aprobados por unanimidad.

El Consejo Nacional es un órgano de gobierno sindical, integrado por el secretario general, las secretarías técnicas, el Comité Ejecutivo Nacional, los presidentes de los comités nacionales Electoral y de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados; los secretarios generales y los concejales electos a través del voto universal, libre y secreto en su sección sindical.