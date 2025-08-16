Sistema vial avanza conforme al calendario

Aunque se han presentado algunos contratiempos menores durante la ejecución del Sistema Vial Independencia Abastos, la obra continúa avanzando conforme al calendario previsto, aseguró Juan Adolfo von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas del municipio.

El funcionario explicó que los imprevistos han sido atendidos de manera inmediata en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Sidum) del gobierno estatal, responsable del desarrollo del proyecto.

"Ha habido algunos contratiempos pequeños, mínimos, pero como todas las obras, son soluciones que se van dando día a día", señaló.

Uno de los incidentes recientes fue un deslave que obligó al cierre momentáneo de un carril frente a una institución bancaria, entre el Nudo Mixteco y la calzada Abastos.

"Por no comprometer la seguridad del ciudadano, colocamos camiones para bloquear el paso mientras se realizaba el relleno", explicó von Bertrab. El cierre duró aproximadamente hora y media, y la circulación fue restablecida una vez que la empresa constructora resolvió el problema.

El director enfatizó que este tipo de situaciones no representan retrasos en la obra.

"Las obras inducidas van en tiempo. Nosotros habíamos estimado alrededor de tres meses, y aún no se cumple ese plazo", dijo. Añadió que una vez iniciada la excavación, el gobierno del estado y el gobierno municipal podrán ofrecer fechas más precisas para la conclusión del proyecto.

Actualmente se realizan trabajos de desvío, reacomodo y reposición de líneas, así como la instalación de nuevas infraestructuras. Aunque no se cuenta con un porcentaje exacto de avance, von Bertrab indicó que las labores se desarrollan en distintos puntos y con distintos niveles de complejidad.

Respecto a las previsiones por lluvias, el funcionario aseguró que Obras Públicas y otras dependencias municipales se mantienen en constante vigilancia.

"Cuando hay pronóstico de lluvia, se incentivan ciertos trabajos. Estamos preparados y existen métodos constructivos para seguir avanzando", afirmó.

En cuanto a la replantación de los más de 90 árboles afectados por la obra, von Bertrab informó que este mismo día se llevará a cabo una reunión con la Dirección de Medio Ambiente y la Secretaría de Infraestructura para definir la fecha, el procedimiento y la forma en que se informará a la ciudadanía.

"Lo vamos a tratar de hacer de manera nocturna, no por ocultarlo, sino para causar las menores molestias posibles", explicó.

Este enfoque nocturno también se ha aplicado en otras obras recientes, como el recarpeteo del puente del Tajito, que conecta con la autopista Torreón-San Pedro.

"Llevamos cuatro días trabajando sin problemas ni afectaciones, y tratamos de hacerlo así para causar la menor molestia al ciudadano", concluyó.