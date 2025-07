Sindicato prepara acción por extracción de equipos de AHMSA

El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) manifestó su total desacuerdo con la salida de equipos de la siderúrgica, a pesar de que se trate de maquinaria propiedad de terceros.

El secretario general del gremio, Ismael Leija Escalante, advirtió que no permitirán movimientos que generen sospechas entre la base trabajadora y adelantó que ya se organizan para realizar una acción el próximo 6 de agosto, cuando se prevé el ingreso de empresas ajenas para retirar equipo.

El líder sindical subrayó que están de acuerdo con brindar acceso para el mantenimiento de maquinaria, pero no para la extracción. Indicó que ya están en comunicación con el abogado del sindicato para revisar las implicaciones legales del procedimiento , el cual fue notificado como parte de una resolución judicial.

“Nosotros estamos de acuerdo en darle mantenimiento a los equipos, pero no estamos de acuerdo en que se saquen. No vamos a permitirlo, eso sí quiero que quede claro”, sostuvo Leija Escalante en entrevista.

Exigen transparencia y avances en la subasta de activos

El dirigente agregó que los trabajadores viven una creciente inconformidad y desconfianza por la falta de información clara respecto al proceso de venta de activos.

Señaló que, aunque el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, ya ha asegurado que el avalúo está listo, "no se ha hecho público ni se ha iniciado la subasta", lo que aumenta la incertidumbre en la planta.

“¿Dónde está el avalúo? Él dice que está listo, pues que ya salga y se venga la subasta. No sale nada y la gente sigue pensando lo peor”, expresó.

Leija comentó que el pasado viernes se reunió personalmente con el síndico Aguilera Gómez, quien le reiteró que el proceso está “en puerta”, pero no dio una fecha concreta para la publicación del avalúo ni para el inicio del remate judicial.

“Queremos que se vea cuánto es lo que van a valer los equipos y que se aplique la autoridad. No vemos nada claro y el tiempo se está agotando”, señaló el líder obrero.

Posible protesta el 6 de agosto

El sindicato ya se organiza para una posible movilización el próximo 6 de agosto, fecha en la que se prevé que algunas compañías propietarias de maquinaria dentro de AHMSA intenten retirarla.

Aseguran que no permitirán el ingreso si no hay una garantía clara de que los bienes no pertenecen a la empresa y no afectan el proceso legal de quiebra.

“Nos estamos organizando para ver si se realizará alguna acción ese día. No vamos a quedarnos de brazos cruzados si esto afecta a los trabajadores”, advirtió Leija Escalante.

El gremio hizo un llamado a las autoridades federales, en especial a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que intervengan y garanticen que el proceso de liquidación de AHMSA se realice con legalidad, orden y transparencia.