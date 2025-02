Sindicalizados protestan en Catastro Municipal de Torreón por presuntos malos tratos

Personal administrativo y brigadistas del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Republicano Ayuntamiento de Torreón (SUTSRAT) se manifestaron esta mañana en la Unidad de Catastro Municipal para denunciar presuntos malos tratos por parte del titular de la dependencia, Arturo Novelo Gurza.

Isaac, uno de los afectados, dijo que ayer fue señalado por Novelo por una supuesta “tranza” cuando solo se trató de un error de dedo. Dijo que por la calzada Abastos había un lote de autos y que cuando estaba llenando una ficha de avalúo “mi error fue haberle puesto habitacional cuando no es habitacional es un comercial pero fue un error, me pendejeó, me mandó a chingar mi madre, con muchas palabras y me descansó quince días”. “Es grosero el jefe, nos trata mal, hay faltas de respeto, nos habla con groserías, se lo toma todo personal”, señaló otro sindicalizado.

Sindicalizados protestan en Catastro Municipal de Torreón (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)

La secretaria general del SUTSRAT, Rosalba Rodríguez Silerio comentó que a las 8 de la mañana de este miércoles le hablaron los trabajadores para decirle que estaban inconformes con el trato que les daba Novelo Gurza. Posteriormente, la líder sindical acudió a la Unidad de Catastro para entrevistarse con el funcionario quien le manifestó que se trató de una situación fuera de lo normal.

“Pero pues aquí tenemos que pedir respeto, el mal trato son malas palabras, por ejemplo aquí fue ‘se van a ir a chingar a su madre’. Él dice que fue un mal avalúo pero yo le digo que para eso tenemos el convenio y si lo tiene que castigar que sea conforme al convenio porque él no tiene que estar perdonando si hice o mal mi trabajo, yo soy trabajadora sindicalizada pero ellos saben que tienen que trabajar bien y si yo solapo algo que ellos hagan mal, y si él también lo está solapando pues sí somos cómplices”, sostuvo. Rodríguez Silerio mencionó que son dos trabajadores involucrados en el asunto de Catastro y que en la reunión Novelo Gurza también dijo que “a veces así se llevan, que ese es su trato pero creo que todos merecemos respeto.

Sindicalizados protestan en Catastro Municipal de Torreón (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)

Detalló que ambas partes acordaron que jefe y empleados “pongan la raya”, que no haya palabras altisonantes y que prevalezca el respeto a fin de evitar más conflictos. Dijo que se aplicará una amonestación por escrito a los trabajadores que se equivocaron en los avalúos mientras que el funcionario público le pidió disculpas a los empleados y al propio Sindicato.

Indicó que también tiene quejas en las Direcciones de Desarrollo Social, Obras Públicas y Plazas y Mercados por lo que si no cesan las inconformidades del personal se verán en la necesidad de hacer la toma de las dependencias hasta que la máxima autoridad atienda el asunto.

El SUTSRAT tiene afiliados a mil 300 trabajadores, de los cuales, 200 migraron en el último año, provenientes del Sindicato Minoritario.