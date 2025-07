Sin respuesta del gobierno federal para la rectificación del tramo Los Chorros, en la Carretera 57

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, sostuvo que no se quitará el dedo del renglón, hasta que el gobierno federal destine presupuesto para la rectificación del tramo Los Chorros, en la Carretera 57.

Y es que los accidentes en dicho tramo se siguen presentando con frecuencia con trágicos desenlaces, tal y como el que ocurrió el lunes en el kilómetro 229+800, donde luego de un choque múltiple hasta el momento cuatro personas perdieron la vida, entre ellos un menor de 5 años, así como una docena de lesionados.

Al respecto, Sánchez Flores señaló que por parte de las autoridades federales en el lugar de los hechos, solo realizaron limpieza del tramo, sin embargo no se ha tenido más comunicación con ellos.

“Se ha hecho el llamado en diversas ocasiones, no vamos a quitar el dedo del renglón, no podemos permitir que sigan ocurriendo estas tragedias que enlutaron al municipio; y aparte es una vía que transita la mayor parte del país, no solamente del municipio de Arteaga”, afirmó.