Sin plantas para remover arsénico de pozos de agua de Simas Rural

Las plantas de remoción de arsénico en los pozos de Simas Rural no operan, algunas porque no fueron concluidas al 100 por ciento, otras porque no tenían la misma capacidad de las norias, de manera que causaban baja presión y se complicaba aún más el problema de escasez de agua.

José Antonio Gutiérrez Jardón, gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón-Matamoros (Simas Rural), confirmó que sí se recibieron plantas tratadoras de arsénico en algunos pozos, pero hay muchos que no están funcionando, por diversas razones.

“Una es que algunas no estaban terminadas al 100 por ciento, otras que, dada la capacidad de los pozos, se forzaban al momento de utilizarlas a través de estas tratadoras, bajan presiones y se complica más todavía el tema de la escasez de agua, porque se han ido abatiendo los pozos, entonces hay que revisar todo, las plantas que se hicieron en su momento, los filtros de arsénico que había y ver de qué manera podemos activarlos”, expuso.

Son 29 filtros en total los que se instalaron en el sexenio federal de Enrique Peña Nieto, entre el Simas Rural y el Simas Torreón, para que el agua alcanzara los niveles establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM) de salud, que establecía un límite máximo permitido de arsénico de 0.025 miligramos por litro, pero desde el año pasado, en Torreón, la norma ya es de 0.010 miligramos por litro.

No obstante, en el organismo intermunicipal fue más complicada la operación de estos dispositivos, porque eleva los costos energéticos y los gastos operativos.

Gutiérrez Jardón dijo que se encuentran en revisión todavía en cuanto a la entrega-recepción del Simas Rural. Mencionó que su función será hacer más eficiente el sistema, pues recordó que hay adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero también con proveedores.

“Mi tarea es buscar cómo hacerlo más eficiente, el sistema, buscar si se puede recuperar carreteras vencidas o reestructuras o en áreas de oportunidad que tengamos, pero tenemos que revisar todas las áreas, el tema de la comercialización, la infraestructura, el mantenimiento de los pozos”, comentó.

Señaló que se le entregó un estudio sobre los litros por segundo que falta para cubrir al 100 por ciento, porque la capacidad del pozo pues no da los litros que requiere para esa densidad poblacional, de modo que se tiene que recurrir a los tandeos en algunas zonas.