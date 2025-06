Sin información delegado de Bienestar sobre situación de su visa americana

Sobre la supuesta revocación de su visa, el delegado de Bienestar en Coahuila, Américo Villareal Santiago dijo no tener información al respecto puesto pues no ha tenido la necesidad de cruzar hacia el país vecino.

Dijo que la última vez que cruzó la frontera fue a finales del mes de marzo, cuando viajó con sus hijos a Houston y a Eagle Pass, Texas.

Reconoció que desconoce a qué instancia acudir para conocer el estatus que guarda su visado.

“Cuando vaya otra vez a Estados Unidos, a ver qué pasa. No sé si a través de alguno de los consulados podamos tratar de tener algún tipo de información, la verdad es que no nos hemos ocupado en eso, porque no hemos tenido ningún tipo de necesidad de ir para allá”.