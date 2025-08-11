Deportes Santos Laguna Liga MX Fútbol Mundial 2026 Algodoneros del Unión Laguna

Sin Gonzalo Pineda en Atlas, ¿Cuántos entrenadores mexicanos quedan en la Liga MX?

La salida del entrenador del Atlas reduce la presencia nacional en la Primera División

Sin Gonzalo Pineda en Atlas, ¿Cuántos entrenadores mexicanos quedan en la Liga MX?

El Apertura 2025 de la Liga MX perdió hace unas horas a uno de sus pocos entrenadores mexicanos en la máxima categoría, luego de darse a conocer la renuncia de Gonzalo Pineda del Atlas.

El exjugador de Chivas, quien llegó a la institución rojinegra con la intención de alcanzar objetivos altos, no pudo conectar con el equipo, terminando muy pronto su proceso en Guadalajara.

¿Cuántos técnicos mexicanos quedan en la Liga MX?

La salida de Pineda, además de ser un golpe inesperado para su exclub, provocó que la lista de entrenadores mexicanos en Primera División se redujera a únicamente tres.

Con cuatro fechas jugadas y la Leagues Cup en curso, los puestos ocupados por mexicanos quedaron en manos de Jaime Lozano al frente de Pachuca, Efraín Juárez en Pumas y Benjamín Mora con Querétaro.

En la lista, cada uno vive escenarios diferentes en el comienzo del torneo, destacando el trabajo de Lozano, quien, luego de un debut complicado en el Mundial de Clubes, se recuperó y actualmente se mantiene como líder general.


Un terreno completamente diferente al de Benjamín Mora, quien en la misma cantidad de partidos no ha logrado sumar puntos, poniendo en duda su proyecto en el equipo queretano, que vive una transformación.


El último de los estrategas mexicanos es Efraín Juárez, quien, tras triunfar en Colombia, ha sido irregular en su paso por Pumas, perdiendo unidades clave en casa y sin convencer del todo a los aficionados auriazules.



               
               


               

               
               

               
               
               
