'Sin dedir adiós', la ópera prima de Cristina Rodlo, continúa su filmación en Torreón

Ayer martes, en el estacionamiento de una funeraria ubicada sobre la avenida Juárez, se instalaron los camiones, vagonetas y capas de producción. Se alistó todo para una locación más de la película Sin decir adiós, ópera prima de la cineasta lagunera Cristina Rodlo, la cual durante las últimas tres semanas se ha rodado en la ciudad.

Dentro de uno de los camiones se pudieron apreciar los tripiés century, esas varas mecánicas y cromadas que sirven para colocar las luces en el set. También ‘cases’ con equipo en su interior, difusores, filtros y reflectores, entre otras herramientas. Se trató del mundo del cine al desnudo, la magia del séptimo arte.

“¡Silencio, por favor!”. En una de las salas se filmó la escena de un funeral. Se pudo observar a un grupo de alrededor de 20 extras interpretando a deudos, con su vestuario negro poblando las bancas del patio. La producción solicitó apagar los celulares de los presentes; hasta en el sonido deben cuidarse los detalles.

Al interior, la cineasta Cristina Rodlo observó la escena que arrojaba el monitor: un ataúd rodeado por coronas de flores. Llevaba puesto los audífonos para apreciar los diálogos de los personajes; la mirada profunda, dirigida al encuadre, atenta a cada fotograma.

A la filmación llegó también Manolo Jiménez Salinas, gobernador del Estado de Coahuila, quien fue recibido por Olga Segura, productora de la película, e ingresado al set para presenciar la grabación de la última escena del día.

Tras un considerable tiempo de rodaje, se anunció el corte final. Los ‘gaffers’ salieron de la sala cargando equipo de vuelta a los camiones. Portaban cangureras, guantes, hasta cintas en sus muñecas por si eran requeridas en algún ajuste técnico. También trasladaron la enorme cámara de cine, empleada por el director de fotografía Juan Pablo Ramírez.

CLAQUETAZO

Fue alrededor de las 15:00 horas cuando Cristina Rodlo, en compañía del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio el claquetazo oficial de Sin decir adiós. En este acto simbólico también estuvo presente parte del elenco actoral como Cecilia Toussaint, Gonzalo Vega Jr., Luis Rábago, Stephanie Sigman, Paola Fernández, entre otros.

Se trata de una historia donde la protagonista pasa por un momento complicado. La mujer se aleja de su familia y al rencontrarse con los suyos, logra también hacerlo con ella misma. Es el proceso de vida que suele experimentar todo ser humano, por eso el mensaje del guion se centra en aprender, ser mejor y salir adelante.

“Para mí, era un sueño regresar a mi tierra. Yo me fui a los 18 años a estudiar actuación y siempre quise volver y regresar lo mucho que he aprendido alrededor del mundo y a lo largo de mi carrera, que son 14 años. Siempre he pensado que la vida se hace en equipo y sin este equipo tan maravilloso no estaríamos aquí. Escribí esta película hace siete años. Ha sido un proceso bastante largo para llegar a este momento”, indicó Cristina Rodlo.

La cineasta nació en Torreón, en 1990. Ha participado en distintos proyectos de cine y televisión, protagonizando películas como Perdida (2011) y Miss Bala (2019). También interpretó un papel principal en Nadie sale con vida (2021) y en la segunda temporada de la serie Halo (2024). Sin decir adiós, es su debut en la silla como directora.

“Me siento muy emocionada, muy feliz, es toda una nueva experiencia. La verdad es que estoy muy bien cobijada por todos lados”, agregó.

Entre otros datos, la película cuenta con 485 extras, alrededor de 35 locaciones y la paleta de colores emplea tonos áridos, típicos de la Comarca Lagunera. Según Rodlo, el costo de una producción de este tipo asciende de 15 a 30 millones de pesos, para lo cual se cuenta con apoyo económico y logístico de la iniciativa privada lagunera, así como del Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón.

“Es un proyecto que potenciará el nombre de Torreón [...] Esto también es una forma de promoción (turística), porque esta película, una vez que se proyecte, va a llegar a muchos países del mundo”, aseguró el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La película seguirá filmándose en Torreón durante las próximas tres semanas. Entre las locaciones compartidas por Rodlo se encuentra el Bosque Venustiano Carranza, así como exteriores en avenidas principales de la ciudad como el bulevar Independencia y la colonia San Isidro. Cabe señalar que ya se ha grabado en el Cristo de las Noas, además de un conocido hospital privado, la funeraria y la colonia Hacienda El Rosario. Se estima que el estreno esté listo para el año 2026.