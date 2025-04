Sin contratiempos se reporta riego de presiembra en el módulo 13 de Madero

En lo que corresponde al módulo de riego número 13 “La Marinera” el cual se encuentra en el municipio de Francisco I. Madero, el riego de presiembra transcurrió conforme a lo planeado y no se registraron denuncias por que no se entregó la dotación del volumen de agua que les corresponde, afirmaron representantes de la citada asociación.

Explicaron que el programa de riego que se hizo en ese módulo fue para 1,400 hectáreas, las cuales la mayoría se sembraron de forraje y muy pocas de nogal, ya que para algodón no daban los periodos de riego y el volumen que les asignó este año que como ya se sabe por la sequía solo les autorizó el 50 por ciento, es decir 400 millones de metros cúbicos, de lo que normalmente se les autorizaba en años anteriores.

Manifestaron que se rumoró que el módulo 12 y 15 hubo inconformidades por la entrega de líquido, debido a que no se distribuyó “parejo”.

Reiteraron que el módulo 13 no se registró ningún problema y el agua se entregó conforme a la relación que se tiene de recibos y cuentas en el pago de los derechos, ya que en total 3 mil 260 usuarios y es uno de los que agrupa a más campesinos.

También el dirigente de la CNC en Madero Homero, dijo que el ciclo de riego se desarrolló conforme a lo planeado, aunque el único “detalle” que se presentó fue el retrasó de una semana que se tuvo por la fractura de la losa del canal Sacramento.

Dijo que se había sugerido cortar a 18 días los intervalos entre riego y riego, ya que normalmente se hace a 22 o hasta 25 días, más o menos para el 10 de marzo se daba el primer riego que es el de presiembra y terminaban los primeros de abril, pero ahora por la reducción del volumen se empezó el 21 y el primer riego de auxilio empezaba mas o menos para el 10 de mayo y terminaban finales de julio o principios de agosto.

Expuso que la petición era para evitar que no se estresara las planta debido la altas temperaturas, aunque reconoció que no les afecta tanto, ya que no son tantos día por lo que al final ya no insistieron para que se modificara el plan de riego.