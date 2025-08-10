Gómez Palacio y Lerdo DIF Gómez Palacio CFE Gómez Palacio Lerdo

Basura

Sin atender, petición de limpieza de calle Rinconada de las Azaleas

GUADALUPE MIRANDA

Pese a los oficios recibidos por el ayuntamiento de Gómez Palacio, enviados por los afectados, la autoridad municipal no ha atendido la petición de limpiar y aplicar sanciones contra quienes han convertido la calle Rinconada de las Azaleas, de la colonia Paraíso, en un basurero y en un riesgo latente, debido a los constantes incendios que se generan para reducir los desechos.

El problema data del año pasado, sin embargo ha ido en incremento la cantidad de desechos que se depositan en esta vialidad, que se encuentran en desuso debido a que es casi imposible circular.

Aunque desde entonces se ha solicitado el apoyo del municipio, el oficio más reciente que se entregó y que cuenta con el sello de recibido por parte de la Secretaría Particular de la alcaldesa Leticia Herrera, tiene fecha del 1 de agosto.

Y es que, de acuerdo con los quejosos, acudieron a la dirección de Servicios Públicos, de donde fueron canalizados a la Secretaría Particular de la alcaldesa.

En el documento, los afectados, que son los vecinos de los alrededor de la calle Rinconada de las Azaleas, expusieron la problemática y el temor de que sus viviendas se vean afectadas por los constantes incendios que se registran y que son atendidos por el Cuerpo de Bomberos.


Además, piden la posibilidad de cerrar la vialidad para evitar que la problemática siga creciendo, argumentando también que es utilizada como tal."Solicitamos de la manera más atenta lo siguiente: 1.- Se pavimente la calle en mención, ya que hay muchísima basura tirada ahí, que origina estos problemas y con ello evitar sea usada la calle como basurero. 2.- Se nos permita tapar ese acceso (no hay casas cercanas) solo la vía de un solo carril para evitar que sea usada como basurero", se lee en el documento.


Es en la esquina de la calle Rinconada de las Azaleas con Rinconada de las Violetas en donde se encuentra el problema, ya que han arrojado desde partes de refrigeradores, salas y otros desechos, para después prenderles fuego.



               
               


               

               
               

               
               
               
