Simas Torreón busca copiar lo que sí funciona en otras ciudades

Con el objetivo de fortalecer sus procesos operativos y mejorar la calidad del servicio que ofrece a la ciudadanía, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón ha emprendido una serie de visitas técnicas a organismos operadores de agua en distintas ciudades del país, incluyendo Monterrey, León e Irapuato, próximamente Chihuahua y una ciudad fronteriza en Estados Unidos.

Roberto Escalante González, gerente general de Simas, explicó que recientemente se realizó una visita al Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey, donde se compartieron experiencias sobre la crisis hídrica que enfrentó esa ciudad al agotarse el suministro de dos de sus principales presas.

“Nos platicaron la bronca que tuvieron y cómo la atendieron, las enseñanzas que les dejó esta crisis tan grande y cómo salieron de ella”, comentó.

A la reunión asistieron todas las gerencias del organismo: técnica, administrativa, comercial, saneamiento e incluso atención ciudadana, con el fin de conocer de primera mano las estrategias implementadas en Monterrey y evaluar cuáles podrían adaptarse a la realidad de Torreón.

Escalante subrayó que el objetivo no es “inventar el hilo negro”, sino aprender de organismos públicos similares que han enfrentado retos parecidos.

“Estamos siempre a la espera de poder mejorar nuestros procesos. Hacemos cosas que hacemos bien, hacemos cosas que se pueden mejorar. Entonces, yo creo que alguien que se queda en lo que sabe, pues se cicla”, expresó.

El gerente destacó que los avances tecnológicos han transformado la forma en que se controla y distribuye el agua, desde la sectorización hasta la regulación de presiones en distintos horarios.

“Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que podemos mejorar”, dijo.

Simas maneja una amplia gama de procesos, desde la extracción y conducción del agua hasta el saneamiento, drenaje y mantenimiento de colectores. Por ello, Escalante considera que hay múltiples áreas donde se pueden aplicar buenas prácticas observadas en otras ciudades para beneficiar a la comunidad lagunera.

Uno de los retos actuales que enfrenta Simas es la reparación de un colector colapsado en pleno bulevar Constitución y calzada Colón. Se trata de una tubería de drenaje de 36 pulgadas hecha de concreto, con más de 30 años de antigüedad.

Además de atender emergencias como esta, el organismo busca mejorar su eficiencia operativa y tecnológica para ofrecer un servicio más confiable. Escalante reconoció que existe un ciclo vicioso en el que muchos ciudadanos no pagan sus recibos debido a la percepción de un mal servicio, lo que a su vez limita la capacidad de inversión del organismo.

“Queremos salir de ahí, queremos ofrecer mejores servicios para que la ciudadanía sola se acerque con nosotros y esté contenta de poder pagar su recibo. Sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer, no estamos ciegos, vemos la problemática de Torreón”, concluyó.