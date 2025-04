Simas Rural enfrenta crisis financiera por baja recaudación y tarifa de luz

El Simas Rural está en aprietos financieros por la baja recaudación, donde el 40 por ciento de los usuarios no paga el servicio, además del alto costo que le representa el pago por la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues se alcanza un ingreso mensual cercano a los 10 millones de pesos pero la mitad se destina a la luz, además de lo que se cubre de la deuda histórica que se tiene con la misma CFE.

José Antonio Gutiérrez Jardón, gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón-Matamoros (Simas Rural), explicó que se tiene un total de 49 mil usuarios registrados pero no todos están activos, solamente 25 mil. De estos, el 70 por ciento son ejidos, que cubren un consumo mínimo y en algunos lugares no pagan drenaje porque no existe, tienen fosa séptica.

Entonces, del 30 por ciento restante de estos 25 mil usuarios, que serían tanto doméstico, comercial e industrial, se recaudan cerca de 10 millones de pesos, pues un 60 por ciento paga por el servicio . No obstante, la CFE cobra al Simas Rural una tarifa comercial, pese a que se trata de un servicio público urbano, que alcanza 5 a 6 millones de pesos mensuales.

En este sentido, el funcionario señaló que se ha solicitado la modificación de la tarifa, al justificar que se trata de un servicio público que, además, se proporciona a los ejidos de Torreón, Matamoros y Viesca, de manera que se ha pedido que se les aplique la tarifa agrícola, lo que significaría una reducción de 4 a 5 millones de pesos en el costo, es decir, se pagaría un millón de pesos por la energía eléctrica que utilizan pozos y cárcamos del organismo operador.

Gutiérrez Jardón dijo que la propuesta ya está en la mesa y se pedirá a los diputados federales y senadores del estado que la impulsen, pues sería de gran beneficio para la ciudadanía, ya que Simas Rural tendría un mayor margen de maniobra para invertir en la mejora de las líneas y otras obras que se requieren para mejorar el servicio.

Mientras tanto, se impulsa una campaña de regularización, con descuentos del 30 al 60 por ciento, para acercar a los deudores a que cubran su consumo o que firmen convenios de pago en parcialidades.

También se harán recorridos colonia por colonia para implementar medidores y concientizar a la gente sobre la importancia de cuidar el agua.

"No vamos a irnos al extremo de empezar a hacer redadas de cortes hasta que no invitemos a la gente a que se regularice, se trata de buscar más bien la concientización", comentó el gerente. A la par, se va a depurar el padrón.