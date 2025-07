Simas respetará suspensión provisional contra perforación de pozo en Fovissste La Rosita

Tras recibir notificación de la suspensión provisional que un Juzgado de Distrito en La Laguna otorgó contra la perforación de un pozo en la colonia Fovissste La Rosita, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón atenderá la parte legal mientras que sigue en la búsqueda de otros puntos con disponibilidad de agua para efectuar las obras.

El gerente general, Roberto Escalante González aseguró que será respetuoso de esa determinación, pero lamentó que un grupo de vecinos de esa colonia antepusieran sus intereses particulares sobre los de toda una comunidad, integrada por las siete colonias que se iban a ver beneficiadas con esta nueva fuente de abastecimiento.

“La verdad no entiendo, si les explicamos la situación y las mismas vecinas manifestaron que la cantidad de agua en sus casas ha venido a la baja; no entiendo por qué no quieren un pozo de agua si será una solución inmediata, sin embargo respetamos la decisión pública”, dijo.