Sigue pleito legal por Casa del Jubilado de Gómez Palacio; piden apoyo a SNTE nacional

Sigue el pleito legal por la posesión de la Casa del Jubilado del municipio de Gómez Palacio por parte de la delegación D-IV-4 de Jubilados y Pensionados de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la asociación civil de Jubilados y Pensionados de la SEP.

El profesor José Ángel Luna, secretario general de dicha delegación sindical, dijo que en abril de este año, la asociación los despojó de la casa, situada sobre la avenida Mina No. 244 de la zona Centro. Se colocó una lona de gran tamaño en el acceso principal que señala que la propiedad está en posesión legal de varias personas y que ya se encuentra ganado el litigio ante el Juzgado No. 2 Civil de Gómez Palacio. “Se avisa al público en general para que no los engañen de venta o negocios contra terceros ya que pueden ser sujetos a fraude por parte del representante anteriormente citado o cualquier otro que quiera ser propietario”, citó la asociación en la lona.

Comentó que por instrucciones del líder de la Sección 35, Arturo Díaz González, la delegación abandonó el recinto y de forma provisional, el Sindicato les rentó un espacio que antiguamente fue ocupado por un Jardín de Niños en el municipio de Lerdo donde se imparten siete talleres y se realizan gestiones a los agremiados. En la Casa del Jubilado, se quedaron sus instrumentos musicales y demás materiales.

“Llegaron a las 6 de la mañana con un actuario y la fuerza pública, no le avisaron a nadie, no hubo notificación, no hubo nada, sacaron al guardia que tenemos nosotros ahí, tienen un documento y según dicen ellos, les da posesión legal de la vivienda, de todo lo que tenemos ahí. Nosotros, por instrucciones del profe Arturo (secretario general de la Sección 35) y del departamento Jurídico pues ya no nos acercamos, me dijo el profe que ya dejáramos todo en manos de la ley, que sea quien resuelva el asunto”, explicó.

Luna, detalló que el Sindicato tiene en trámite el proceso de escrituración, recordando que en 1997 se hizo el contrato de compra-venta notariado que está en poder de la Sección 35, además de que el inmueble se adquirió con recursos del Fondo de Solidaridad Magisterial (FSM) y aportaciones del SNTE nacional así como de los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango. Mencionó que las escrituras quedarían a nombre del Sindicato y que posteriormente, se abrirá un proceso para la devolución del inmueble.

En marzo del año pasado y después de una trifulca que se hizo entre ambas partes por la disputa de la casa, Yasmín Argüello Bejarano, responsable del departamento Jurídico de la Sección 35 del SNTE, dijo que en todo momento se ha actuado conforme a la legalidad, respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas. Informó de mayo de 2023 al primer trimestre de 2024 habían hecho frente a cuatro procesos legales en los Tribunales Civiles de esta ciudad. Detalló que la parte quejosa había promovido dos juicios de amparo, los cuales fueron concluidos y no se les concedió.

El problema tiene su origen en juicios de posicionamiento legal de la casa por parte de la anterior administración de la Casa, a cargo de Gloria Vázquez que argumenta que en 1997 ellos compraron el edificio y que la rehabilitación y mantenimiento del lugar, se sostenía de las cuotas sindicales y de recursos propios. Sin embargo, la Sección 35, lo niega y según Luna, ignoran qué documentación ha presentado la parte quejosa como prueba ante el Juez. Aclaró que la Casa del Jubilado no se puede vender bajo ninguna circunstancia y que como es patrimonio del SNTE, únicamente el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) estaría facultado para hacer un análisis y dictaminar lo conducente. La delegación D-IV-4 de Jubilados y Pensionados está conformada por 265 socios y recientemente, una comisión se acercó con el líder nacional del Sindicato, Alfonso Cepeda Salas para solicitarle que se agilice el proceso de recuperación de la Casa del Jubilado. Esto último sucedió en la visita que hizo el secretario general el martes 22 de julio para inaugurar el estadio de sóftbol y la alberca del recreativo “Eriacito” de Lerdo.