Siglo Nuevo muestra su mundo en la FILC

El lema de "Cada página un mundo" pudo tener lectura este sábado 3 de mayo, durante la presentación de la 'Revista Siglo Nuevo: periodismo desde la cultura', en la vigésima séptima edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC), que en la actualidad tiene lugar en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), ubicado en el municipio de Arteaga.

En punto de las 16:00 horas, en la Sala Enriqueta Ochoa, con una mesa conformada por los académicos Jesús Cervantes y Argelia Dávila, colaboradores saltillenses de la revista Siglo Nuevo, y de Saúl Rodríguez, editor de esta publicación catorcenal de El Siglo de Torreón, fue que se desarrolló un diálogo capaz de abordar diversas aristas ante un público joven conformado en su mayoría por alumnos del CECyTec Arteaga, del Cetis 48 y del Conalep No. 2.

Luego de compartir el contexto histórico de esta revista fundada a finales del siglo XX por doña Olga de Juambelz y Horcasitas, Saúl Rodríguez cedió el micrófono a Argelia Dávila y Jesús Cervantes, al consultarles cómo y por qué decidieron participar como colaboradores de Siglo Nuevo.

Argelia Dávila, arquitecta por la Universidad de Monterrey (UDEM) y doctora por la UAdeC, indicó que ha colaborado en la revista desde enero pasado. Por lo general, aporta a esta publicación con textos sobre arquitectura. Ejemplo de ello es 'Arquitectura y música: un binomio perfecto', el cual escribió para la edición número 491.

"La revista Siglo Nuevo es un medio por el cual podemos divulgar nuestro trabajo. Además, es una revista que no solamente se queda en una sola etapa, sino va evolucionando conforme van avanzando también las nuevas tecnologías. Y una cosa que me parece bien importante es que siga siendo impresa, un objeto que podemos tocar, de tener la experiencia en la lectura. Asimismo, es una revista digital y el cuidado de la edición y el cuidado de los textos es muy bueno. Ha sido una gran experiencia".

Por su parte, Jesús Cervantes, doctor en Ciencias Sociales por la UAdeC y artista escénico, celebró la apertura que tiene la revista para publicar textos en torno a la sexualidad, la psicología y la familia. Para el académico, quien centra sus líneas de investigación en la construcción social del amor y las relaciones erótico-amorosas, ha sido complicado encontrar espacios de libre expresión

"Cuando me encuentro con la revista Siglo Nuevo, me encuentro con todo lo contrario. No sólo con los brazos abiertos para escribir sobre estos temas, sino en la sección de Familia. […] He encontrado un lugar donde se han recibido bien mis ideas, un equipo de trabajo con el que se puede dialogar".

Además de compartir parte de sus procesos creativos como investigadores y escritores, Dávila y Cervantes celebraron la existencia de una publicación con estas características en el estado de Coahuila, tanto por su contenido cultural como por su preocupación social. También se habló sobre el último número de la revista dedicado a abordar el fenómeno de la narcocultura.

Al terminar la presentación, personal de El Siglo de Torreón regaló ejemplares de la revista Siglo Nuevo a los presentes.

En la actualidad, el equipo de la revista Siglo Nuevo se encuentra conformado por Saúl Rodríguez (editor), Ana Sofía Mendoza Díaz (coeditora) y Beatriz Martínez (diseñadora). Además de contar con más de una veintena de colaboradores donde destacan Sergio Sarmiento, Adela Celorio, Cecilia Lavalle, Enrique Sada Sandoval, Saúl Rosales, Cori Muñoz, Antonio Álvarez Mesta, Marcela Pámanes, Vicente Alfonso, Franco Félix, Abraham Esparza Velasco, Priscila Castañeda, Walfré Castro Virgil, Carlos González, Pedro Francisco Pérez, Fátima Martínez, Katherine Briceño, Sofía Gamón, los propios Jesús Cervantes, Argelia Dávila, Carlos Sáenz y Alejandro Figueroa, entre otros.