Sigleros disfrutan de premier de Drácula

Suscriptores. Maribel, Hanna y Santiago esperaban expectantes a que iniciara la película; antes de entrar a la sala pasaron a la dulcería para hacer más amena la experiencia.

Suscriptores. Maribel, Hanna y Santiago esperaban expectantes a que iniciara la película; antes de entrar a la sala pasaron a la dulcería para hacer más amena la experiencia.

Volvieron las premieres de El Siglo de Torreón con una gran respuesta.

Este miércoles, nuestros suscriptores y ganadores de redes sociales que día a día se informan gracias a El Siglo de Torreón, disfrutaron de la nueva adaptación de Drácula, que ya entrará hoy a todos los cines laguneros.

La película, dirigida por el laureado francés Luc Besson, generó una gran expectativa, ya que varios trabajos de él, han sido un éxito.

La función especial tuvo lugar ayer a las 8:00 de la noche en Cinépolis, Cuatro Caminos.

Desde una hora antes, ya se encontraban varios de nuestros invitados listos para disfrutar de la cinta, como el joven Jair Guzmán.


"Siempre he sido fanático de todo lo que tenga que ver con personajes de terror clásicos como Drácula. Cuando supe que se estrenaría esta cinta, tenía muchas ganas de verla y afortunadamente conseguí mi pase doble en el Facebook de El Siglo por medio de una dinámica", contó.


Esta nueva versión del mito del vampiro cobra vida en la pantalla grande de la mano del reconocido director Besson, creador de clásicos como El Quinto Elemento, León: El Profesional, Lucy y DogMan.


Inspirada en la obra maestra de Bram Stoker, esta reinterpretación épica y profundamente emocional, nos lleva a los orígenes del Príncipe Vlad, un hombre desgarrado por la pérdida, que desafía a Dios y abraza la oscuridad para convertirse en el vampiro inmortal.


Con un elenco de primer nivel encabezado por Caleb Landry Jones (ganador en Cannes y protagonista de DogMan) y Christoph Waltz, dos veces ganador del Oscar, Drácula promete reinventar el mito como nunca antes.


Esta  entrega combina tragedia romántica, estética gótica y una narrativa cargada de emoción.


Besson ha mencionado que la sensibilidad musical de Billie Eilish influyó directamente en el tono emocional de la cinta.


Filmada en los paisajes inquietantes de Finlandia, con una partitura original compuesta por el maestro Danny Elfman, la película no es solo una historia de horror, si no una experiencia sensorial profunda.


               
               


               

               
               

               
               
               
Suscriptores. Maribel, Hanna y Santiago esperaban expectantes a que iniciara la película; antes de entrar a la sala pasaron a la dulcería para hacer más amena la experiencia.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
