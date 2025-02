El amor es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. Es amplio y complejo. Puede referirse al amor como amistad; amor romántico, filial, propio, místico, a la familia o a una causa.

Ayer, El Siglo de Torreón celebró este sentimiento de la mejor manera posible... con música. Fue por medio del concierto llamado "Un tributo al amor", teniendo como sede nuestras instalaciones, que evocamos los sentimientos más bonitos a través de un repaso de grandes canciones que han estado presentes en las vidas de muchas personas.

Suscriptores e invitados especiales asistieron a esta casa editora para ser parte de este homenaje en el que participaron los talentos locales: Carlos Eduardo, Zeytta Yamell, Berenice Favela, Jatziri Muramay y, de manera sorpresiva, Fernando Sujo.

Un tributo al amor comenzó a las 19:00 horas. Enseguida, el joven lagunero, Zeytta Yamell, virtuoso del violín, dio una poderosa muestra de su talento al entonar melodías como Die With A Smile, Sway y New York, New York.

Los asistentes se encontraban contentos viviendo su amor "siglero" y fue así como llegó Carlos Eduardo para enamorarlos más con su propuesta.

Entregó canciones que arrancaron suspiros, entre ellas, Perfume de gardenias, La barca y Me gustas.

Luego de llevarse a cabo, la primera rifa de premios, Berenice Favela subió al escenario para cantar junto a Carlos Eduardo, El destino, que popularizaron Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

A petición del público, Berenice Favela se quedó en el entarimado para deleitar a los invitados con melodías como El color de tus ojos y La playa.

Entre el público se encontraba, Fernando Sujo, el joven lagunero que ganó La Voz Azteca en 2020.

De manera sorpresiva, subió a cantar con Carlos Eduardo. Entregaron Voy a apagar la luz y Contigo aprendí.

Otro momento emotivo ocurrió cuando Jatziri Muramay acompañó a Carlos Eduardo con el fin de cantar: Ya no vivo por vivir.

La artista lagunera permaneció en el escenario complaciendo al público con su propuesta y luego se le unió Berenice. Juntas interpretaron Yo no te pido la Luna.

Y como ya estaban Favela y Muramay en el escenario, llamaron a su colega, Carlos Eduardo. Los tres enamoraron al cantar Eres, del maestro José María Napoleón.

Un tributo al amor terminó con una segunda rifa de variados premios, entre ellos pasteles de Oscar Gourmet, boletos para obras y conciertos, productos dermatológicos de Rogma, desayunos en Gorditas Las Majaderas y más.

Se contó también con una degustación de postres de Bonjour TRC, que ha destacado por sus postres franceses. El sonido quedó a cargo de Acústica Audio.