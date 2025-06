Siempre voy a defender la voluntad ciudadana: Raúl Meraz

Raúl Meraz, candidato de Unidad y Grandeza, la alianza común PRI-PAN, agradeció a la ciudadanía por acudir a ejercer su voto para elegir el rumbo de la ciudad.

"Soy un convencido de que la democracia es la única vía para que las cosas se hagan bien en mi municipio y eso es lo que hemos buscado, lo digo fuerte y claro, siempre he trabajado por Gómez Palacio y siempre voy a defender la voluntad ciudadana", aseguró Meraz, quien agradeció los votos que la gente depositó en su persona, pues dijo que le dieron la oportunidad de llegar a sus casas y que siempre peleará porque a Gómez Palacio le llegue lo que le toca.

Señaló que fue prematuro salir a las 6 de la tarde a cantar una victoria cuando no hubo una sola casa encuestadora que se registrara como encuestadora de salida como conteo rápido. Dijo que esto se hizo de forma ilegítima y dejando del lado el respeto a la ciudadanía.

Señaló que en el Distrito 11, el Distrito mas grande, lo ganó el PRI. También dijo que el Distrito 10 lo perdieron y el 12 está empatado.

Al momento de esta rueda de prensa celebrada en las instalaciones del PRI en Gómez Palacio, Raúl Meraz dijo que el PREP llevaba apenas el 10 por ciento de avance y que a ese tiempo los conteos internos del PRI llevaban el 47 por ciento y que de 477 casillas apenas llevaban el 50 por ciento registrado.

Agradeció el acompañamiento de los diputados federales del PRI y del PAN en esta campaña.

Mecanismos de Amedrentamiento

Raúl Meraz mencionó que hubo casillas con presencia de personas sospechosas: "Donde algunos candidatos se sintieron débiles, utilizaron mecanismos de amedrentamiento. Hubo camionetas con gente encapuchada, con actitud hostil, nos reportaron en algunos casos gente armada no tengo conocimiento si hubo alguna detención", señaló Meraz.

Comentó que no hubo incidentes que pusieran en riesgo la vida pero que estas personas hicieron acto de presencia "como para inhibir la participación ciudadana, iban mas bien a generar temor en donde había alta participación ciudadana", señaló. No obstante, dijo que en esta ocasión hubo una participación mas alta que en 2019. Señaló que lo ideal es que hubiera mas del 50 por ciento de participación pero que en Gómez Palacio suele ser menor.

Comentó hay factores que tienen incidencia en que sea de esta forma pues gran parte de la población se dedica a actividades productivas que no tienen que ver con la política y que también repercutió la elección al Poder Judicial: "La verdad era un caos llegar al tema de la elección judicial y que te entregaran muchas boletas de muchos colores en donde no votas por cruz sino poner números como si fuera un bingo e incluso los acordeones que entregó el oficialismo federal eran muy confusos para la ciudadanía que de plano decidieron no hacerle caso a ese ejercicio porque voten o no ya está definido entonces la gente se avocó mas a la elección de alcaldías".