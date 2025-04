Siempre sí: Betzabé participará en debate

Fue en la sesión extraordinaria número 12 con carácter de urgente celebrada el pasado 25 de abril que el Consejo General del IEPC echó abajo un acuerdo anterior, con fecha del 22 de abril, de la Comisión Termporal de Debates del IEPC que impedía la participación de la candidata a la alcaldía de Gómez Palacio por los partidos Morena-PT-PVEM (coalición Sigamos Haciendo Historia), Betzabé Martínez Arango, en el debate electoral por haber enviado su solicitud de participar de manera extemporánea.

Con lo anterior, la candidata de la 4T sí podrá participar en el debate electoral a celebrarse el próximo 8 de mayo debido a que por unanimidad los integrantes del Consejo General del IEPC aprobaron la propuesta de Norma Pulido Corral, consejera electoral, de aprobar esta solicitud de participación.

Previamente a esta sesión del Consejo General del IEPC, los representantes de todos los partidos políticos que participan en esta elección manifestaron públicamente su apoyo para que la candidata de Morena-PTPVEM pudiera participar en el debate electoral preponderando el derecho a la libertad de expresión y la importancia de este ejercicio democrático.

ANTECEDENTE

Fue el pasado 20 de abril que Betzabé Martínez presentó la solicitud mediante la cual pide ser incluida en el debate. No obstante, la Comisión Temporal de Debates había determinado que la petición resultó extemporánea e improcedente dado que el plazo para manifestar su aceptación concluyó el 18 de abril del 2025 de las 23:59 horas, mientras que el 19 de abril la Comisión Temporal de Debates celebró una reunión de trabajo para informar de las aceptaciones a debatir recibidas y se realizaron los sorteos de posiciones en el escenario y turnos de participación en las rondas además se definieron los temas abordar.

Los debates tienen por objeto proporcionar la sociedad la difusión y confrontación de las ideas programas y plataformas electorales de los candidatos, por lo que en su celebración asegura el más amplio ejercicio de la libertad de expresión garantizando condiciones de equidad en el formato y trato igualitario.

Como se informó anteriormente, fue el 15 de abril que la Presidencia de la Comisión Temporal de Debates envió envió oficio No. IEPC/CTD/ESR/047/2025 a la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, María de Lourdes García Gaitán, y al representante propietario de Morena, Víctor Antonio Ibarra Flores, a efecto de invitar a sus respectivas candidaturas propietarias a las presidencias municipales de los ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, a participar en los debates electorales que organizó el IEPC, para lo cual se les otorgó un plazo de tres días naturales para dar respuesta a la invitación haciendo mención que en el caso de no recibir la aceptación dentro del plazo reglamentario se consideraría su no aceptación a participar en estos ejercicios democráticos.

El término venció el 18 de abril a las 23:59 horas y únicamente en los casos de los partidos políticos Morena y Villista no hubo aceptación expresa para participar en el debate correspondiente del municipio de Gómez Palacio.

En el caso del municipio de Durango y de Lerdo, los candidatos de la 4T a las presidencias municipales, José Ramón Enríquez y Flora Leal Mendez, respectivamente, sí respondieron a tiempo la invitación al debate electoral.