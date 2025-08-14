Sideapa exhorta a los gomezpalatinos a realizar una exhaustiva revisión de sus tuberías para evitar fugas

El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) hace un llamado a la población para que de manera constante revisen que no existan fugas de agua potable en el sistema hidráulico de sus hogares, esto con la finalidad de maximizar los beneficios del proyecto Agua Saludable para La Laguna (ASL).

Francisco Escalera Tostado, director general del Sideapa, dijo que gracias a este proyecto, las colonias El Campestre, Privada El Campestre, Rinconada El Campestre, Valle Campestre y Centro, en una primera etapa, están presentando un incremento en la presión de agua potable.

Ante ello, enfatizó la importancia de revisar de manera constante que en las llaves, los flotadores de tinacos y cisternas, en tuberías en general, no haya fugas de agua potable y estar al pendiente, ya que de lo contrario esto se reflejará en el consumo de metros cúbicos de sus recibos.

Escalera Tostado invitó a la ciudadanía a reportar cualquier fuga detectada a través de los canales oficiales del Sideapa, para que el personal técnico pueda atenderla de manera oportuna y garantizar un servicio eficiente para todos los hogares gomezpalatinos.

"Siguiendo las indicaciones de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, el Sideapa trabaja para lograr maximizar los beneficios de este proyecto Agua Saludable para La Laguna y que ello impacte de manera importante en cada uno de los hogares gomezpalatinos", dijo.