Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Obras Públicas Autismo Gómez Palacio

Sideapa

Sideapa exhorta a los gomezpalatinos a realizar una exhaustiva revisión de sus tuberías para evitar fugas

Sideapa exhorta a los gomezpalatinos a realizar una exhaustiva revisión de sus tuberías para evitar fugas

Sideapa exhorta a los gomezpalatinos a realizar una exhaustiva revisión de sus tuberías para evitar fugas

DIANA GONZÁLEZ.-

El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) hace un llamado a la población para que de manera constante revisen que no existan fugas de agua potable en el sistema hidráulico de sus hogares, esto con la finalidad de maximizar los beneficios del proyecto Agua Saludable para La Laguna (ASL).

Francisco Escalera Tostado, director general del Sideapa, dijo que gracias a este proyecto, las colonias El Campestre, Privada El Campestre, Rinconada El Campestre, Valle Campestre y Centro, en una primera etapa, están presentando un incremento en la presión de agua potable.

Ante ello, enfatizó la importancia de revisar de manera constante que en las llaves, los flotadores de tinacos y cisternas, en tuberías en general, no haya fugas de agua potable y estar al pendiente, ya que de lo contrario esto se reflejará en el consumo de metros cúbicos de sus recibos.

Escalera Tostado invitó a la ciudadanía a reportar cualquier fuga detectada a través de los canales oficiales del Sideapa, para que el personal técnico pueda atenderla de manera oportuna y garantizar un servicio eficiente para todos los hogares gomezpalatinos.

"Siguiendo las indicaciones de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, el Sideapa trabaja para lograr maximizar los beneficios de este proyecto Agua Saludable para La Laguna y que ello impacte de manera importante en cada uno de los hogares gomezpalatinos", dijo.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Sideapa Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Sideapa exhorta a los gomezpalatinos a realizar una exhaustiva revisión de sus tuberías para evitar fugas


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406453

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx